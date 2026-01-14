¿Regresan las lluvias a Catalunya? El Meteocat pone el aviso en las nubes

Hoy, miércoles 14 de enero de 2026, Catalunya vivirá un día mayoritariamente cubierto por nubes medias y altas, más densas en el noroeste por la tarde, según los datos del Meteocat. A pesar de ellos, no se prevén lluvias en ninguna zona, con temperaturas máximas que bajarán ligeramente en Ponent, Pirineu y Prepirineu occidental, pero se mantendrán estables o subirán un poco en el resto.

Esto marcará una jornada tranquila antes de posibles cambios inestables en los próximos días, aunque podemos estar tranquilos en lo que a precipitaciones se refiere: parece que las próximas jornadas no traerán agua en abundancia.

Las nubes y la niebla invaden el territorio

El cielo estará cubierto en general, con nubes medias y altas cruzando el territorio, intensificándose en el cuadrante noroeste durante la segunda mitad del día hasta dejarlo muy nublado. Hasta el mediodía aparecerán intervalos de nubes bajas en el litoral y la mitad norte, aunque la visibilidad será buena a pesar de los densos bancos de niebla.

No hay riesgo de lluvia en ninguna zona de Catalunya, garantizando un día seco y sin interrupciones por agua en ninguna comarca. Esta estabilidad se mantendrá en las próximas horas, aunque las previsiones sugieren posibles borrascas a partir del viernes, así que es posible que sí tengamos un fin de semana pasado por agua.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas experimentarán un descenso leve, más notable en Ponent, Pirineu y Prepirineu occidental, con valores alrededor de los 12 y los 16 grados en general; en zonas como Lleida o Girona podrían llegar hasta los 18 grados, mientras que en Barcelona y la costa se mantendrán estables o subirán ligeramente.

Va a seguir haciendo frío, eso sí, ya que las temperaturas mínimas en buena parte de Catalunya van a oscilar entre 1 y 7 grados, con heladas posibles en alturas, aunque de producirse serán de carácter débil. ¿Habrá que echar un ojo a la fuerza de los vientos, entonces?

Tampoco parece ser el caso, ya que en el interior predominarán los vientos débiles de dirección variable, con componente sur y oeste al mediodía. Se esperan algunas rachas en el norte a partir del mediodías y el Meteocat pide precaución en las costas de Girona.