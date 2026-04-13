Regresa la Isla de las Tentaciones: fecha de estreno, novedades y solteros

La Isla de las Tentaciones regresa este lunes por todo lo alto. El programa de mayor audiencia de Telecinco aterriza de nuevo, con la fecha de estreno de lunes 13 de abril a las 21:45 horas. La nueva edición del formato, presentado por Sandra Barneda, afrontará su décima edición, cargado de tentaciones y emociones que dejarán con la boca abierta en cada programa.

La última edición alcanzó un 16,2% de cuota media y lideró entre el público joven con un 36,9% de share, el programa regresa con más fuerza que nunca. Los más de 1.000 millones de visualizaciones en redes sociales demuestran que ‘La isla de las tentaciones’ sigue siendo referencia en el consumo digital y el entretenimiento.

Las principales novedades

La décima edición viene con novedades. Sandra Barneda permitirá que las chicas puedan ver imágenes en directo de lo que ocurre en la villa de los chicos. Será durante la primera fiesta, para intensificar las emociones y generar más drama entre ellos. También aparecerá el concepto de 'El collar de las sombras', un collar de color negro que permitirá elegir a una de las pareja de la otra villa para vetarle de disfrutar de su cita con su soltera o soltero favorito.

En este primer episodio, los protagonistas llegarán con unas capas rojas. Julia y Luis, Ainhoa y Álex, Nerea y Jose, Leila y Atamán, y Mar y Christian serán las parejas y, por primera vez, los tentadores y las tentadoras llegarán ocultos bajo unas capas rojas que les cubrirán casi por completo. De esta forma, no se revelará su identidad hasta los próximos episodios.

Los solteros de la Isla

Desde el primer momento, perfiles como Fran, joven futbolista valenciano con gran confianza en su físico, o Cristian, más maduro y experimentado, dejan claro que la seguridad en sí mismos será una de sus principales armas de seducción. Ambos coinciden en algo: están convencidos de que pueden conquistar a cualquiera.

Otros solteros como Joan y Luis aportan matices diferentes al grupo. Joan apuesta por la conexión emocional y la libertad en las relaciones, mientras que Luis combina su faceta de empresario con un carácter romántico y pícaro que promete dar mucho juego. Por su parte, Amar y Charly destacan por su actitud atrevida y su gusto por la conquista, reconociendo abiertamente su pasado fiestero y su experiencia en el terreno amoroso.

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El grupo se completa con Sergio y Carlos, dos perfiles que mezclan ambición, carisma y atractivo físico. Sergio presume de tener el “pack completo”, mientras que Carlos, con su pasado como Mister Madrid, confía en su sentido del humor para conquistar. En conjunto, estos ocho solteros llegan decididos a provocar un auténtico terremoto emocional en la villa, donde las tentaciones, los celos y las conexiones inesperadas marcarán el rumbo de esta intensa edición.