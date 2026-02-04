¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo

Hoy, miércoles 4 de febrero de 2026, Catalunya no ha recuperado el buen tiempo pleno tras las lluvias recientes del invierno más húmedo en los últimos 30 años, marcado por el avance de la borrasca Leonardo. Esta sexta tormenta atlántica de 2026, anclada al suroeste de la península, afecta directamente al noreste con sus restos: nubosidad persistente, vientos moderados y visibilidad irregular, según el Meteocat.

Aunque no trae precipitaciones fuertes hoy, su influencia mantiene un ambiente inestable, lejos del sol primaveral que muchos sueñan tras unas semanas marcadas por el mal tiempo y la inestabilidad general. Esto es lo que podemos esperar para los próximos días.

El impacto de la borrasca en Catalunya

La borrasca Leonardo, con núcleo sobre Galicia y Andalucía (donde está provocando inundaciones y vientos huracanados), filtra a Catalunya vientos que impulsan nubes altas y medias desde el Atlántico. Hasta el mediodía, el cielo quedará muy nublado en la mitad oeste (Ponent, Pirineu y Prepirineu), lo que podría generar lloviznas débiles en valles altos.

Por la tarde se espera que esta nubosidad disminuya desde el oeste, dejando cielos algo nublados en general. Esto provoca que la visibilidad vaya a ser entre buena y regular en llanuras y costa, pero regular o puntualemente mala en montañas del Pirineu y Prepirineu occidental.

En lo que respecta a las temperaturas, se esperan unas máximas similares o ligeramente más bajas que ayer: entre 10 y 14 grados en costa y Barcelona, entre 6 y 10 grados en interior y Pirineu, con mínimas nocturnas de 2 grados y bajo cero en las zonas más altas. La sensación térmica será más baja por culpa de los vientos.

Se espera que la borrasca Leonardo se debilite el jueves 5, desplazándose hacia el este, dejando a Catalunya con cielos poco nublados, vientos flojos de oeste y máximas subiendo hasta los 16 grados. Para el viernes, de hecho, se espera que volvamos a ver el sol con aumento de las temperaturas y vientos suaves.... hasta el lunes, donde se espera una nueva perturbación atlántica.