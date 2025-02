La regla 50/30/20: un truco sencillo y eficaz para ahorrar todos los meses

Ahorrar puede convertirse en un reto muy complicado para muchas familias. El nivel de vida se ha encarecido en los últimos años, el pago de la vivienda absorbe gran parte de los salarios y lo más prioritario es tener dinero para hacer frente a las necesidades más esenciales.

Sin embargo, existe un método que se está extendiendo con rapidez para distribuir el gasto de dinero de forma eficaz y ordenada. Se trata de la regla 50/30/20, una estrategia que ofrece buenos resultados y permite un control más exhaustivo de las finanzas durante todos los meses.

¿En qué consiste la regla 50/30/20?

Este sistema se articula a partir de la distribución del gasto mediante porcentajes. Es decir, debes hacer una planificación del dinero máximo que utilizarás cada mes y dividirlo en tres partidas. El 50% de tu salario mensual debe dedicarse a todo aquello que sea esencial e imprescindible: facturas, hipoteca, alquiler, comida y todos los pagos que son ineludibles.

Asimismo, el 30% de tus ingresos debe ir destinado a gastos prescindibles u opcionales. Esta partida abarca todo lo que tiene que ver con el ocio, salir a cenar, ir al cine, viajar o las suscripciones a plataformas de contenido audiovisual. Es importante establecer ese límite para que el gasto no se convierta en derroche y observar si hay caprichos que pueden eliminarse.

Por último, el 20% restante debe convertirse en ahorro, y ese dinero no se debe tocar si no es estrictamente necesario. Es muy probable que este método no pueda ser empleado por personas con dificultades para llegar a fin de mes, pero si tienes la posibilidad seguro que, a la larga, obtienes beneficios importantes.