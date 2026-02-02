Registro de patinetes eléctricos de la DGT: Cómo inscribir tu VMP, cuánto cuesta y cuál es la multa por no hacerlo

Los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal Ligeros (VPM) -es decir, patinetes eléctricos- están obligados a registrar su vehículo en el nuevo Registro Nacional de Vehículos, desde que el Consejo de Ministros aprobara la nueva ley via Real Decreto y se publicara en el BOE a finales de enero.

Las implicaciones de la nueva normativa no son menores para los usuarios de este tipo de vehículos, puesto que responder ante la nueva ley de responsabilidad civil y seguro. Esto significa que todos los patinetes que circulen a partir de ahora deberán de estar asegurados, aunque no podrán acceder a la garantía sin antes pasar por el sedal del registro.

Los dos tipos de VMP

Actualmente existen dos tipos de VMP. Por un lado, los que tienen el certificado de circulación, el cual garantiza unas garantías de calidad y durabilidad mínimas y que son los que se venden desde el 22 de enero de 2024. Estos llevan una placa en el que se pueden comprobar los datos de cada patinete, como el número de serie, la marca, el año de fabricación, el número de certificado y el modelo.

Los segundos, son los que se vendieron antes de la fecha establecida legalmente y no tienen certificado de circulación incorporado. Estos disfrutan de un "régimen transitorio" que les permite seguir circulando hasta el 22 de enero de 2027, aunque no se salvan del registro oficial, donde tendrán que estar apuntados para obtener el pertinente seguro.

Registro de los VMP y coste de la tasa

Para poder circular, los VMP deberán aparecer en el catastro oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT). El proceso es sencillo y se puede realizar tanto por teléfono, llamando al 060, como a través de la web de Tráfico.

En el caso de los VMP posteriores al 22 de enero de 2024 se deberá dejar constancia del número de certificado, del número de serie y de los datos del titular. Estos datos aparecen en la ficha técnica de características y en la misma placa adjunta al vehículo. Con esto realizado y previo pago de las tasas establecidas de 8,67 euros, la DGT dará el número de inscripción al propietario para solicitar la inscrpción y, finalmente, se expedirá el certificado digital que regularizará el patinete.

En el caso de los VMP anteriores a la fecha, además de los datos personales solamente es necesario añadir bien la factura, bien la ficha técnica o bien una fotografía.

En el certificado de inscripción, en ambos casos, se mostrará la información del titular y el número único identificativo del vehículo en cuestión. Solamente después, se podrá conseguir la etiqueta identificativa el propietario en un manipulador de placas habilitado y deberá colocarse en el porta-identificador destinado para ello, en caso de contar con uno, o en un lugar visible.

Multas por no llevar el patinete eléctrico correctamente registrado

Con la normativa en marcha, la policía ya está habilitada para multar a los conductores de VMP sin registrar. En el caso de no contar con el seguro, la sanción será de entre los 200 y los 610 euros, mientras que si su uso sin estar en el catastro, entre 250 y 800 euros, en función de si se considera VMP o no.

En este sentido, se describen bajo estas siglas todos aquellos patinetes cuya velocidad máxima no supere los 25 km/h (más allá se considera un vehículo a motor) o su peso no supere los 55 kilos. Básicamente, los patinetes más comunes en las ciudades españolas.