El régimen iraní ejecuta al campeón de lucha libre, Saleh Mohammadi, a los 19 años

Saleh Mohammadi, un joven luchador iraní, ha sido ejecutado por las autoridades tras un proceso judicial. La resolución ha concluído con la aprobación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo iraní, lo que ha permitido la ejecución pública de los condenados.

Según el medio Mizan, Mohammadi, de 19 años, junto a otros dos acusados, participó en el asesinato de dos agentes de policía durante las protestas del 8 de enero en la ciudad de Qom. Las autoridades aseguran que el ataque se llevó a cabo con armas blancas y que los implicados actuaron de forma coordinada.

El gobierno de Irán sostiene que la resolución forma parte de su lucha contra actos violentos tras las protestas, y defiende que se siguieron los procedimientos legales correspondientes.

Medios internacionales como el Jerusalem Post han recogido estas acusaciones, difundiendo la versión proporcionada por las autoridades iraníes. En este relato, se presenta a los condenados como responsables directos de hechos violentos graves, en un contexto de creciente tensión social en el país.

Confesiones bajo tortura

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights (IranHR) ofrecen una interpretación radicalmente distinta. Estas entidades denuncian que las confesiones fueron obtenidas bajo tortura, que no se presentaron pruebas concluyentes y que los acusados no contaron con garantías mínimas para un juicio justo.

Según estos grupos, el caso encajaría en un patrón más amplio de represión estatal contra las protestas, en el que se emplean acusaciones graves para justificar castigos ejemplares. La falta de transparencia en los procesos judiciales y la imposibilidad de verificar las pruebas refuerzan las dudas sobre la versión oficial.

Mohammadi, como luchador, ganó en 2024 una medalla de bronce para la selección de Irán en Copa Internacional Saytiyev en Krasnoyarsk, Rusia, y ahora fue sentenciado a muerte junto a Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi por el delito de moharebeh (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

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Algunos activistas también afirman que no se habrían considerado posibles coartadas ni se permitió una defensa efectiva. En su opinión, el objetivo principal sería enviar un mensaje disuasorio a la población, especialmente a quienes participan en movilizaciones contra el régimen.