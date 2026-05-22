El refugio de Pep Guardiola: una localidad medieval escondida en Catalunya, con menos de 8 mil habitantes y una iglesia declarada Bien de Interés Cultural

Es una de las noticias deportivas de la semana: Pep Guardiola abandonará el Manchester City. A pesar de que aún tiene un año más de contrato, el entrenador catalán está ultimando su salida del club inglés tras diez años en el cargo. Por ahora, se desconoce cuál será su próximo objetivo, pero todo apunta a que podría estar un año sabático.

Una de las localidades a la que acudirá sin duda es a su pueblo natal, Santpedor, situado al norte de Manresa, Catalunya. Ahí nació el 18 de enero de 1971, donde creció hasta llegar a La Masía. En el libro 'Otra manera de ganar', el entrenador del Manchester City desveló cómo era vivir en Santpedor: "Todos los días bajaba por la tarde al campo con balón en mano y me quedaba esperando a que llegara toda la pandilla. Jugábamos hasta tarde, podíamos durar horas, hasta que mi madre me llamaba a comer".

Santpedor es conocido por su núcleo antiguo, donde se puede disfrutar de un ambiente medieval, con calles estrechas e irregulares y elementos arquitectónicos románicos, góticos y renacentistas. La joya de la corona es la plaza Gran, un lugar que acoge la escultura del ciudadano más famoso de la historia del pueblo catalán, Isidre Lluçà Casanoves, más conocido como el Timbaler del Bruc.

La escultura de Isidre Lluçà Casanoves / Archivo

A pocas calles se puede encontrar la iglesia de Sant Pere d'Or, de origen románico, que destaca por la portada del siglo XII, formada por dos arcos con sus respectivos capiteles, en los que se representan las historias del pecado original y de la resurrección de Cristo. Además, está considerada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), lo que equivale en el ámbito nacional a Bien de Interés Cultural, por la Generalitat de Catalunya.

Así es la fachada de la iglesia de Sant Pere d'Or / Google

El clima de Santpedor es especial, ya que es mediterráneo de media montaña, pues el municipio está alejado de la influencia del mar. Los veranos son calurosos, mientras que en invierno son frecuentes las heladas.

¿Qué hacer en Santpedor?

A pesar de ser un pueblo con menos de 8.000 habitantes, en Santpedor se pueden realizar muchas actividades. La más destacada se encuentra a unos 500 metros al sur: los Aiguamolls de la Bòbila, una zona de tres hectáreas de superficie donde conviven la fauna y la vegetación propias de un ecosistema acuático.

Sin embargo, uno de los acontecimientos más destacados se celebra el último fin de semana de septiembre, cuando tiene lugar la Feria de Sant Miquel, la fiesta más popular del municipio.

Noticias relacionadas

Fira Sant Miquel / Google

Después de realizar las actividades, se puede disfrutar de la gastronomía local. Destaca especialmente la cabra estofada, un guiso tierno cocinado con berenjena, hierbas y vino, plato típico de la Feria de Sant Miquel.