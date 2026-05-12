El refugio medieval de Aragón con una fortaleza cristiana, reconocido por National Geographic: está en un pueblo de 150 habitantes

Existen muchos parajes en la Comunidad Autónoma de Aragón que merece la pena visitar, pero uno de ellos ha sido destacado por National Geographic a causa de su patrimonio de origen medieval.

La localidad en cuestión recibe el nombre de Abizanda, un pueblo de unos 160 habitantes que se sitúa entre el valle del Cinca y la cuenca del Isábena (Huesca), habiéndose construido como enclave estratégico crucial que data del siglo XI.

Y es que entre su conglomerado de caseríos rústicos, destaca lo que sería la joya del pueblo: la gran torre de Abizanda, una edificación de cinco plantas a la que solo se puede acceder desde la segunda con una escalera de mano.

Esto último se debe a que hablamos de una torre de uso militar, estando preparada para repeler invasores y constando como elemento arquitectónico defensivo del pueblo que, además, alojaba un gran almacén de suministros en su primera planta.

No obstante, lo que más llama la atención de la torre de Abizanda al mirarla desde lejos consiste en el cadalso de madera situado en su quinto piso, el cual fue construido como punto elevado desde el que lanzar rocas a los atacantes que quisieran asediar la localidad.

En cuanto a su origen, hay que destacar que la torre se construyó en el siglo XI gracias a los maestros canteros de Urgell, comandados por las órdenes del rey Sancho III ¨El Mayor¨ con el objetivo de crear algo que sirviera de frontera contra los territorios musulmanes.

Además de ello, en Abizanda destaca otro edificio que consiste en la Iglesia de la Asunción, la cual data del siglo XVI, fue construida sobre restos románicos anteriores y supone una parada obligatoria para cualquier turista que visite el pueblo.

Por último, en la localidad podemos encontrar la sede de los Titiriteros de Binéfar, quienes han reformado una de las casas del pueblo para convertirla en un teatro permanente donde exponer títeres que llegan desde todos los rincones del mundo.