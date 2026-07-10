LUGARES
El refugio de Joaquín (44 años) en Cádiz, un lugar con una gastronomía única en España: "A mi madre le gustaba cocinar tortilla de camarones"
El exjugador del Betis se crio en El Puerto de Santa María (Cádiz). Creció en un ambiente humilde, concretamente en la barriada de Fermesa, en el Camino de los Enamorados, y en el barrio de Crevillet
Joaquín Sánchez es una leyenda viva, el jugador con más partidos en la historia del club (528) y actual miembro del consejo de administración de la entidad. Tras retirarse como futbolista profesional, mantiene una vinculación directa con el área deportiva, participando en la planificación y el cierre de fichajes.
Además, participa en un programa de televisión llamado 'El capitán' de Antena 3, producido por Proamagna junto a su familia (su mujer Susana Saborido y sus hijas Salma y Daniela). El formato es un docu-reality que sigue a la familia en diversas aventuras, choques culturales y viajes alrededor del mundo. Allí nos explica su lugar de origen: El Puerto de Santa María, situado en Cádiz.
Cádiz es su refugio y el lugar que le vio crecer. Aurelia Rodríguez, la madre de Joaquín, solía recordar con mucho orgullo cómo sacó adelante a su numerosa familia de ocho hijos a base de platos tradicionales de la Bahía. "Hemos tenido la suerte de tener en casa una gran cocinera como ha sido mi madre, a la que siempre le gustaba cocinar producto de nuestra tierra, como las tortillitas de camarones", explicaba en el reality.
Un lugar de cultura española
Pero 'El Puerto de Santa María' es mucho más que comida, es cultura, tradición, historia y un paseo a cielo abierto rodeado de joyas estéticas como las que le dan nombre a la “ciudad de los cien palacios”: casas-palacio barrocas de los siglos XVII y XVIII que gracias a los Cargadores de Indias se hicieron huego en la ciudad gaditana.
El Puerto de Santa María es uno de los destinos más representativos de la provincia de Cádiz. Además de su reconocida gastronomía y sus playas, la ciudad destaca por su riqueza histórica, su ambiente cultural y un valioso patrimonio arquitectónico. Sus elegantes edificios señoriales le han valido el sobrenombre de la Ciudad de los Cien Palacios, un legado construido entre los siglos XVII y XVIII gracias a la prosperidad alcanzada por los comerciantes vinculados al comercio con América.
La historia de esta localidad se remonta a tiempos muy antiguos. Según la tradición, su origen estaría relacionado con el rey ateniense Menesteo, aunque posteriormente pasó por diferentes etapas históricas, desde la presencia romana hasta el periodo andalusí. Más tarde, durante la Reconquista, Alfonso X el Sabio impulsó el desarrollo de la ciudad mediante la Carta Puebla. Además, El Puerto de Santa María ocupa un lugar destacado en la historia de la navegación, ya que aquí se elaboró uno de los primeros mapas del mundo donde aparecía representado el continente americano.
Pasear por el casco histórico permite descubrir numerosos edificios de gran valor artístico. Uno de los monumentos más importantes es el Castillo de San Marcos, una fortaleza construida sobre una antigua mezquita almohade del siglo X. Este edificio combina elementos del estilo mudéjar con la arquitectura gótica, convirtiéndose en uno de los principales símbolos de la ciudad y en una visita imprescindible para quienes desean conocer su pasado.
Otro de los grandes atractivos es la Basílica de Nuestra Señora de los Milagros. Este templo, de origen gótico tardío, fue restaurado tras los daños ocasionados por un terremoto e incorporó elementos barrocos y platerescos que enriquecen su aspecto actual. Su interior y su fachada reflejan la evolución artística que ha experimentado a lo largo de los siglos, convirtiéndola en una de las construcciones religiosas más destacadas de la localidad.
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