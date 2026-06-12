El refugio de George Clooney (65 años) en Barcelona: un restaurante de cocina mediterránea en un enclave privilegiado

George Clooney, a sus 65 años y con una carrera en Hollywood que le ha convertido en una de las estrellas más reconocibles del cine mundial, tiene un refugio especial en Barcelona: el restaurante Passadís del Pep. Este establecimiento de cocina mediterránea se ha ganado el aprecio del actor, que lo visita con discreción cuando pasa por la ciudad condal.

Lo que enamora a Clooney de este restaurante no es solo su cocina, sino también su ubicación privilegiada en Ciutat Vella y su ambiente auténtico que mantiene la esencia de la tradición catalana. No en vano, es un restaurante que lleva abierto desde finales de los años 70.

Un restaurante con casi medio siglo de historia

Passadís del Pep lleva abierto desde el 14 de noviembre de 1979, lo que significa que tiene casi 45 años de historia. Fue fundado por el padre de Joan Manubens, que ahora lo regenta, quien dejó una marca importante en la cocina local. Hoy el restaurante continúa el legado iniciado tantos años atrás.

Restaurante Passadís del Pep / Passadís del Pep

Desde su apertura, ha mantenido su propuesta mediterránea con el pescado y el marisco como especialidad principal, sin cambiar su esencia ni su estilo tradicional. Lo que hace especial al Passadís del Pep es que no tiene carta. Simplemente te van trayendo lo mejor del mar y del mercado.

Cocina mediterránea sin carta

La cocina se basa en platos de pescado y marisco frescos, con un estilo mediterráneo que combina sencillez y elegancia. El ambiente es relajado pero cuidado, perfecto para disfrutar de este tipo de comida. La propuesta es sencilla, con productos de mercado y pescados frescos, y todo se sirve con un toque de elegancia que no es ostentoso pero que destaca.

El restaurante es discreto y no tiene cartel exterior. Para entrar hay que pasar por un largo pasillo que acaba conduciendo a una sala central luminosa. Esta característica de estar escondido detrás de un pasillo en Pla de Palau, una zona de gran importancia comercial en el siglo 16, añade valor a la experiencia culinaria y hace que el lugar sea aún más especial.