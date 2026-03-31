A un paso de Barcelona y frente al Mediterráneo: el nuevo refugio familiar de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

El pasado 25 de marzo, mientras el paddock de la Fórmula 1 se preparaba para viajar a Japón, Fernando Alonso vivió uno de los momentos más importantes de su vida fuera de los circuitos.

Su pareja, la periodista deportiva Melissa Jiménez, dio a luz en Mónaco a su primer hijo en común, un niño que llevará el nombre de su padre: Fernando.

El asturiano llegó a Suzuka justo a tiempo para disputar los Libres 2, visiblemente cansado pero emocionado. Sus únicas palabras públicas lo resumieron todo: "Afortunadamente, todo salió bien, tanto para la madre como para el bebé. Estoy realmente feliz, es un momento muy especial".

Tras el Gran Premio de Japón, Alonso dispondrá de un mes de pausa, hasta el GP de Miami, para disfrutar de su nueva paternidad.

Mónaco, el epicentro de su nueva vida

La pareja reside desde hace años en el Principado de Mónaco, a poco más de 500 kilómetros de Barcelona. Allí han encontrado un equilibrio perfecto entre privacidad, seguridad y calidad de vida.

Alonso vive en un ático en Montecarlo descrito por su entorno como "práctico y sobrio", donde la privacidad prima sobre el lujo.

El piloto eligió Mónaco tras varios años en Suiza, primero en Mont-sur-Rolle y después en Lugano. Su motivación fue clara: "Seleccioné Mónaco porque me atrae el mar. En Lugano tengo una casa que me gusta mucho, frente al lago, pero no es comparable al mar".

Mónaco es desde hace décadas el hogar favorito de numerosos pilotos de F1 gracias a su baja fiscalidad, su seguridad y la cercanía al aeropuerto de Niza, a solo veinte minutos. Para alguien que viaja unas cuarenta semanas al año, es una base logística ideal.

La familia ensamblada que crece en la Costa Azul

Melissa Jiménez, reconocida periodista de DAZN, se instaló en Mónaco junto a Alonso hace tiempo. Con ella llegaron también sus tres hijos del anterior matrimonio con el futbolista Marc Bartra, quienes se han adaptado bien al estilo de vida del principado.

Ahora, el pequeño Fernando Jr. se suma a esta familia que ha encontrado en la Costa Azul su hogar. La pareja, que ha mantenido una relación discreta durante tres años, cumple así un deseo que Alonso expresó públicamente en 2024: "No tengo hijos, algo que deseo alcanzar como objetivo personal en los próximos años".

Oviedo, el corazón emocional del piloto

Aunque Mónaco es su residencia actual, Oviedo sigue siendo el centro sentimental de Alonso. En las afueras de su ciudad natal posee una mansión valorada en 10 millones de euros, equipada con un campo de golf, una pista de karts, piscina y spa, una sala de cine y un museo con los coches más icónicos de su carrera.

Un refugio emocional que mantiene desde hace años y que simboliza su conexión permanente con Asturias.

Un futuro que comienza ahora

La llegada de su primer hijo marca una nueva etapa para Fernando Alonso, que compagina su exigente calendario en la Fórmula 1 con una vida familiar que ha encontrado estabilidad en Mónaco.

Entre el mar Mediterráneo, la discreción del principado y la cercanía a Barcelona, el piloto y la periodista han construido un hogar donde celebrar este momento único.