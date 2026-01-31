Los refrescos más saludables del supermercado: 8 bebidas que puedes comprar sin miedo

¿Cuál es un refresco saludable y cuál puede incluir ingredientes mucho más nocivos de lo que uno cree? Esa es una de las grandes dudas que en ocasiones plantea hacer la compra en el supermercado. Por ello, presta atención al siguiente top 8 de refrescos más saludables.

En la posición número 8, aunque no acaba de considerarse un refresco como tal, es muy recomendable el agua de coco sin azúcar. Ofrece una gran hidratación y cuenta con electrolitos naturales. La posición 7 va para las versiones light (sin azúcar) de marcas como Coca Cola o Pepsi, que son mucho más recomendables que las versiones estándar.

La posición 6 considera a las tónicas light, una versión más ligera que la tónica básica. Esto se debe a que cuentan con menos azúcar y, pese a ello, siguen siendo opciones realmente buenas para acompañar a combinados. Un escalón por encima, en la posición 5, están la Fanta y Schweppes Zero, que presentan datos de 0 azúcares y calorías.

A las puertas del top 3, en la posición 4, se quedan las bebidas Sprite Zero y 7UP Free. Son variantes de limonadas sin azúcar, muy ligeras y con un gran efecto refrescante. Además, se usan como opciones muy buenas para combinados y cócteles sin tener que depender del azúcar, y a su vez tienen 0 calorías.

Ahora vamos con las bebidas más top: en la posición número 3 llegan los refrescos de 0 azúcares, entre los que se incluyen bebidas como Coca-Cola Zero y Pepsi Max. Son clásicos sin azúcar que tampoco incluyen calorías. Además, cuentan con un sabor muy familiar para la mayoría de clientes.

En el siguiente escalón, la posición 2, está la kombucha sin azúcar añadido. Esta bebida fermentada es rica en probióticos y cuenta con un sabor ácido muy distinguible. Asimismo, tiene beneficios varios, como el potencial para mejorar la salud intestinal y un nivel de calorías muy bajo.

Y en la posición 1 aparecen las aguas con gas saborizadas. Estas bebidas no tienen azúcar, edulcorantes ni aditivos artificiales añadidos de ningún tipo. Lógicamente, su consumo lleva a una mejor hidratación. Las más recomendables suelen ser aquellas que combinan agua con gas y limón natural.

Hasta aquí las recomendaciones en cuanto a refrescos más saludables del supermercado. ¿Tienes alguna recomendación por tu parte? Si es así, no dudes en compartir esas bebidas que tan bien funcionan en tu día a día.