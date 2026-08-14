La reflexión de Vanesa Martín (45 años) sobre sus estudios: "Nunca he querido ser famosa ni una superestrella del pop. De hecho, estudié Magisterio en Educación Musical"

Vanesa Martín ha vivido un último año de renovación y de afrontar nuevos retos... pero sin olvidarse de su pasado. Y justamente, una extensa entrevista ha permitido descubrir de ella algo de lo que poco se habla: su formación.

Antes de triunfar en la música y habla de su sexualidad

Sí, Vanesa Martín es desde hace años una de las cantantes más reconocibles del pop español, pero ella misma reconoce que convertirse en cantante profesional nunca fue su objetivo inicial. De hecho, revela que estudió Magisterio en Educación Musical.

La cantante reconoce que desde pequeña le había gustado cantar le había gustado cantar, tocar la guitarra y componer, pero lo de convertirse en una profesional del mundo de la música y saltar a la fama no estaba entre sus planes a largo plazo.

Vanesa Martín / SPORT.es / Mis raíces (Cuatro)

"No era un sueño que quisiera perseguir, de hecho, estudié Magisterio en Educación Musical", declaraba la propia Vanesa. Tanto es así, que cree que la facilidad que tiene para conectar y evolucionar junto a su público se debe a "la pedagoga que llevo dentro".

Pero su formación no es el único aspecto personal sobre el que Vanesa Martín se abre durante la entrevista. La cantante también habla con naturalidad de su sexualidad y de su rechazo a las etiquetas demasiado rígidas.

Vanesa Martín en 'El Hormiguero' / Atresmedia

La cantante es una persona a la que no le gustan en exceso las etiquetas. Y sí, durante la entrevista confiesa que se siente más identificada con la bisexualidad que con la etiqueta de lesbiana, aunque reconoce que sus últimas relaciones han sido con mujeres.

Dicho esto, y a pesar de que en el pasado Vanesa ha estado con hombres, también declara que si bien a día de hoy puede enamorarse plenamente de una mujer y disfrutar de ello, reconoce que hace mucho tiempo que no se enamora de un hombre.

Vanesa Martín, Joaquín Sabina y Luis García Montero. / sport

Vanesa confiesa que esto le ha generado situaciones como que personas de su entorno se sorprendan cuando comenta que un hombre le parece atractivo, justamente porque durante muchos años se la ha encasillado como lesbiana.

En general, la filosofía de la cantante malagueña en este sentido es que es mejor centrarse en cómo es la persona que antes que en su género. Pero también destaca que es un tema con el que se le ha presionado mucho durante años.

Considera que la prensa le ha metido mucha presión para que hable de su orientación sexual. Es por ese motivo que cuando percibía morbo detrás de una pregunta o de una entrevista, se cerraba por completo a hablar de ello.

En definitiva, la entrevista deja ver una faceta menos conocida de Vanesa Martín: antes de consolidarse como una de las voces más reconocibles del pop español, se formó en Magisterio en Educación Musical. Una etapa que ella misma sigue relacionando con su manera de conectar con el público, al tiempo que reivindica la misma libertad con la que afronta su vida personal y su sexualidad.