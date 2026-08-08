La reflexión de Santi Cañizares: "Los futbolistas, salvo que sean hijos de exjugadores, no están preparados para saber gestionar patrimonios"

Santiago Cañizares (Madrid, 1969) es exfutbolista y comentarista de fútbol en Movistar Plus, Cadena COPE y Radio Marca. El portero estuvo en tres clubes de Primera División: Celta de Vigo, Real Madrid y Valencia CF. Con el cuadro merengue ganó dos Ligas, una Supercopa de España y una Liga de Campeones de la UEFA.

No obstante, la figura de Cañizares siempre será recordada con la camiseta del conjunto ché. Es guardameta es el sexto jugador con más partidos oficiales disputados en la historia del Valencia CF. En una década, el futbolista logró dos Ligas, dos Copas del Rey, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa.

Santiago Cañizares se sincera por el Centenario del Valencia CF / VCF

Además, Cañizares conquistó cuatro trofeos Zamora y fue escogido mejor portero de Europa en 2001. Con la selección española disputó tres Mundiales y tres Eurocopas, y con la selección olímpica de España logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Hace un año, el portero fue invitado al pódcast de Gustavo Martínez (@gustavobolsa), economista y experto en inversiones. Durante la entrevista, Cañizares hizo una reflexión sobre la gestión económica de los futbolistas profesionales.

"Los jugadores, salvo cuando son hijos de exjugadores, normalmente vienen de familias de un nivel económico social normal/bajo o medio/alto, pero en ningún caso suele ser gente que ya en su familia saben gestionar patrimonios, es muy difícil", reflexiona el guardameta.

Santiago Cañizares firmando en el evento de LaLiga / LaLiga

En la temporada 2025/2026, el salario mínimo de los jugadores de Primera División fue de 195.000 euros. Sin embargo, el salario medio de un jugador de LaLiga se sitúa entre los 1,8 y los 2,4 millones de euros brutos anuales, según el portal especializado Capology.

Con este sueldo, Cañizares explica que los jugadores se convierten en "cabeza de familia" de la faceta económica. "Porque tu padre a lo mejor está cobrando el hombre 2.000 euros al mes y tú estás cobrando a lo mejor 60.000 euros al mes", añade el comunicador.

"Tu familia dice: joder, ¿yo ahora qué me toca trabajar por 1.500 euros en un trabajo más o menos normal", plantea Santiago. En este contexto, el futbolista tiene que hacer una reflexión sobre la gestión económica de su salario y poner límites.

"Cuando tú realmente es lo primero que tiene que gestionar y entender, que oye, no debemos de vivir todos de mi salario ¿no? Yo puedo ayudar, yo puedo sacar una casa de la subasta, a mí me ha pasado", afirma el exportero. Desafortunadamente, se produce una situación en la que "hay un entorno que le apetece vivir del futbolista".