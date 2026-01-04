La reflexión del presidente de RTVE sobre las campanadas de Chenoa y Estopa: "Son el pegamento de España"

Las campanadas de La 1 fueron las más vistas en la Nochevieja del 31 de diciembre. Después de la baja inesperada de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, RTVE tuvo que buscar una alternativa a pocas semanas del evento. En su lugar, Chenoa y Estopa fueron los escogidos para dar la bienvenida al 2026 en el ente público.

La propuesta fue todo un éxito y los cantantes lograron un 36,3% de cuota, con una media de 5.823.000 espectadores. En este contexto, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha hecho balance sobre los resultados conseguidos.

Según López, los datos de audiencia son "un reconocimiento a la autenticidad, sin grandes guiones". En este sentido, la apuesta de la cadena pública confirma los hábitos de consumo de los espectadores.

"En la selva digital en la que vivimos, los espectadores valoran cada vez más la naturalidad", señala el presidente de RTVE. López ha querido destacar el esfuerzo de la corporación y de los trabajadores que se han encargado de toda la programación.

"Es fruto del trabajo y la creatividad de muchos profesionales de la televisión pública", subraya. Además, López señala la importancia que tienen los profesionales para conseguir buenos resultados: "Hay ganas de dar lo mejor y eso, a cualquier empresa, la hace imparable".

Sobre los presentadores, López vuelve a resaltar la "naturalidad" de Chenoa y Estopa, insistiendo en el valor que tiene para la audiencia, "sin grandes golpes de efecto". Por otro lado, el presidente de RTVE ha utilizado una frase de los espectadores para definir a los cantantes.

"Son ellos mismos, han llegado ahí por su trabajo y, como dicen en las redes, son el pegamento de España", sostiene López. Según el informe de audiencias publicado por la consultora Barlovento, La 1 ha superado en 1.952.000 espectadores a Antena 3.

Finalmente, López afirma que estas cifras tienen "especial importancia para TVE en unos días en los que... una parte de los medios ha tratado de orillar nuestra oferta con críticas que tienen que ver más con intereses económicos y mediáticos que con la creatividad o la innovación".