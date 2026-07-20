La reflexión de Marc Márquez: "Yo soy autónomo, no soy una empresa. Vivo en Pozuelo de Alarcón, pero es una inversión"

Marc Márquez se ha convertido con el paso de los campeonatos en uno de los deportistas más laureados de España ya no solo por proclamarse campeón en muchos de ellos, sino por cómo ha gestionado su éxito con el paso de los años.

Algo que también pasa por controlar el dinero que ha generado a través de su carrera desde una postura sensata, tal y como contaba con sus últimas declaraciones en una reciente entrevista para el medio ¨Autobild¨.

Para empezar, Marc Márquez resaltaba que el dinero no ha cambiado su estilo de vida; cosa que sí ocurre con muchos otros perfiles de deportistas que empiezan a salirse del cauce a raíz de los grandes ingresos que reciben tanto por campeonatos y torneos como por patrocinios de todo tipo.

Marc Márquez, lanzado a por su décima corona / Ducati Corse

Así sería la mansión de Marc Márquez en Pozuelo de Alarcón

Y es que esto es algo que el motorista sacaba a colación de su casa en Pozuelo de Alarcón, la cual está valorada en más de 10 millones de euros. De esta manera, Marc Márquez lo ve como una inversión que ya está disfrutando, dado que ha invertido su dinero en ladrillo y considera que no lo ha perdido.

Hay que destacar que Pozuelo de Alarcón consta como una de las zonas más caras de la Comunidad de Madrid en cuanto a vivienda y status. Sobre todo, en relación a aquellas casas que poseen una parcela de gran tamaño. La de Marc Márquez, en concreto, constaría de unos 1.300 metros cuadrados.

Si vamos a los detalles más específicos, la mansión de Marc Márquez contaría con una piscina atravesada por una pasarela que sirve de entrada principal a la vivienda; aunque cuenta con otros servicios adicionales que justificarían el alto precio que el motorista ha pagado por la casa en cuestión.

Marc Márquez en su mansión de Pozuelo / Marc Márquez

Desde una zona con gimnasio totalmente equipado con maquinarias para un entrenamiento completo hasta una sala de ocio que posee un billar, pasando por varias estancias decoradas con ese estilo minimalista que se encuentra tan de moda desde hace unos años.

Por otro lado, Marc Márquez aprovechaba la entrevista para recalcar que siempre ha mantenido un perfil que cumple con todas las indicaciones de la Agencia Tributaria, dado que no quiere verse envuelto en ningún conflicto de carácter legal con Hacienda. Tanto es así que el motorista asegura que no tiene deudas ni consigo mismo ni con nadie.

De esta manera, el deportista de élite asegura que su casa en Pozuelo de Alarcón es una de las mejores inversiones que ha hecho, además de sentirse completamente tranquilo con su situación a nivel fiscal y demostrar que hace una gestión de su patrmonio con la que se siente más que satisfecho.