TELEVISIÓN
La reflexión de Josep Pedrerol: "En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás"
El periodista deportivo se despidió de la audiencia de Atresmedia con una de las confesiones más sinceras que ha realizado en los últimos años
El 14 de julio de 2025, Atresmedia confirmó lo que era un rumor a voces: Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito', deja de formar parte de la plantilla del grupo televisivo. El periodista deportivo y la compañía decidieron poner punto final a su relación profesional después de 13 años.
Ayer, se emitió el último programa de 'El Chiringuito', que tuvo como telón de fondo la celebración de la selección española tras conquistar su segunda estrella mundialista. Además, el formato de Mega reunió a la mayoría de sus colaboradores habituales para despedir esta etapa por todo lo alto.
Cuando ya quedaban pocos minutos para el final del programa, Pedrerol se sinceró con la audiencia de Atresmedia. "Yo creo que el programa que empezó hace 13 años no tiene nada que ver con el formato de ahora, de verdad", empezó diciendo.
También, se acordó de 'Punto Pelota': "Éramos mucho más agresivos y salvajes que ahora... Hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás". En ese instante, el periodista deportivo quiso desvelar una conversación que tuvo con la madre de Guti. "Su madre me dijo: 'A veces no os dais cuenta que lo que opináis de los futbolistas, sienta muy mal a los padres".
Desde entonces, cada vez que se incorporaba un nuevo trabajador a 'El Chiringuito', Pedrerol le dejaba claro que "ningún padre o madre de ningún futbolista se puede ir a la cama llorando por culpa nuestra".
"Creo que a veces hemos hecho críticas y no sabemos lo que eso puede suponer para mucha gente. Es el caso, por ejemplo, de la selección española. Yo creo que hemos sido injustos con Luis de la Fuente, yo el primero, pues creo que manejaba las ruedas de prensa peor que su trabajo en el campo. Y que a veces transmitía un punto de soberbia", reconoció a la audiencia de 'El Chiringuito'.
Pedrerol desvela lo que jamás ha hecho 'El Chiringuito'
El periodista es consciente de que 'El Chiringuito' ha recibido multitud de críticas a lo largo de los años, sobre todo por ser un "programa políticamente incorrecto", aunque matizó: "Lo hacemos porque el fútbol es así".
Sin embargo, no dudó en reconocer que siempre han marcado unos límites: "Opinamos del deportista, nunca de la persona ni de lo que hace fuera de un campo de fútbol. Y ese límite creo que lo hemos marcado bastante bien".
"Criticamos al futbolista, no criticamos lo que hace fuera, pues nos llegan un montón de imágenes de jugadores en discotecas, en casinos, y jamás hemos emitido una sola imagen de esas", aseguró. El principal motivo que destacó es que "no nos interesa".
- Punto final a la temporada de 'La Revuelta'
- La aplaudida reflexión de Leo Messi: 'Nunca dudé ni di un paso atrás, iba en búsqueda de mi sueño y seguimos adelante como familia
- Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: 'No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes
- Al descubierto la mujer que podría haber conquistado a Carlos Alcaraz: exconcursante de 'La isla de las tentaciones' y empresaria
- Juan del Val (55 años): 'Desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, y un vaso de agua muy, muy fría y, ya después, un café solo
- Rafa Mujica, exjugador del FC Barcelona, opina sobre Cucurella: 'Es un jugador que siempre cumple porque es un trabajador
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: prohibido subir al ascensor con tu perro según el artículo 7.2
- La aplaudida reflexión de la leyenda del culturismo Arnold Schwarzenegger: 'La fuerza no viene de ganar, sino de cuando sigues a pesar de las dificultades y decides no rendirte