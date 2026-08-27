La reflexión de Jesús Vázquez (60 años) sobre sus inicios: "Ganaba 150 euros por programa, 600 euros al mes, y era muy famoso"

Jesús Vázquez (Ferrol, 1965) es uno de los presentadores de televisión más conocidos en España. El comunicador se crió en Ferrol, pero finalizó el bachillerato y COU en Madrid al trasladarse allí con su familia. En la capital, estudió Veterinaria hasta tercer año. No obstante, dejó el grado para formarse en Arte Dramático.

El gallego saltó a la fama en la década de los noventa, tras presentar los programas juveniles 'La quinta marcha' y 'Hablando se entiende la basca', ambos en Telecinco. Además, se adentró en el mundo de la actuación con 'Aquí el que no corre, vuela', película de Ramón Fernández.

'Allá Tú', en Telecinco, con Jesús Vázquez. / Telecinco.es

Fuera de las cámaras, Jesús Vázquez también tuvo una breve carrera en la industria de la música. En 1993, el cantante grabó su primer álbum 'A dos milímetros escasos de tu boca', consiguiendo un disco de oro. Al mismo tiempo, siguió presentando en televisión.

Como presentador, Vázquez ha estado en múltiples programas. Aunque ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en Telecinco, el comunicador ha pasado por Canal Sur, Telemadrid, Antena 3, Cuatro y La 1. Durante su carrera, ha ganado tres TP de Oro, un Premio Ondas y un Premio Micrófono de Oro.

Jesús Vázquez presentará la nueva gran apuesta de entretenimiento de RTVE / RTVE

A este respecto, Jesús Vázquez fue entrevistado por Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. En el transcurso del programa, el presentador se sinceró sobre su trayectoria profesional y cómo le afectó la fama cuando comenzó a salir en televisión.

"Nadie te prepara para ese golpetazo de fama que es la tele", afirmó el televisivo. "Además, ese golpetazo no vino acompañado de dinero. Firmé como un pringado lo que me pusieron delante. 25.000 pesetas por programa de las de entonces, que son como unos 150 euros. Así que ganaba 600 euros al mes y era superfamoso. No me llegaba el dinero pero ya no podía viajar en metro ni en autobús ni a según que sitios", explicó a Bertín.

Posteriormente, el presentador solicitó un aumento de sueldo para la segunda temporada de 'La quinta marcha'. Sin embargo, la subida de salario junto a la popularidad afectó a su personalidad. "Conseguí un contratito decente y ahí ya fue cuando se me subió a la cabeza", reconoció.

"Me puse un poco tonto. Me creía el rey del mundo porque me invitaban a las discotecas, me ponían mesas buenas en los restaurantes y me llamaban para ir a fiestas. Yo me creía el rey del mambo", reflexionó. En aquella época, coincidió en televisión con una joven Penélope Cruz, que ya tenía como objetivo dar el salto a la gran pantalla.

"Ella lo tenía clarísimo. La tele era un peldaño en su historia, pero no era el fin. Ella me decía que nos fuéramos con una representante famosa para que nos llevase la carrera. Y yo le decía a Penélope que me gustaba mucho la tele. Y ella se fue", relató el protagonista de la entrevista.