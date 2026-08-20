La reflexión de la cantante Rozalén: "Nunca me imagine algo así, yo estudié psicología y para mí cada día es un milagro, es súper emocionante"

El éxito llega de forma muy inesperada para muchas personas. Una de estas es la cantante María Rozalén, quien en una entrevista aseguró que se había formado académicamente para trabajar como psicóloga.

Estudió Psicología antes de triunfar como cantante: Rozalén nunca imaginó llegar tan lejos

La propia Rozalén lo confiesa: jamás hubiera imaginado poder llegar tan lejos en el mundo de la música. Lógicamente, para ella ver a tanta gente cantando sus canciones es un regalo en sí que no para de disfrutar cada día.

Con el paso de los años, María Rozalén ha tomado parte de muchos eventos y proyectos distintos. Uno de estos es el Orgullo de Madrid, cuya participación es una de la que se siente muy orgullosa por una razón concreta: Mónica Naranjo.

Rozalén / archivo

Rozalén es una gran admiradora de la cantante española, y el hecho de haber podido ser una pieza central en una celebración que previamente contó con uno de sus ídolos musicales le genera una satisfacción e ilusión muy especiales.

Además, si María Rozalén decidió participar en el evento eso se debe lógicamente a que apoya los derechos LGTBI. De hecho, bajo su opinión considera que todavía hay muchos avances que hacer en esta materia.

Imagen de un concierto de Rozalén en Madrid. / Ricardo Rubio / Europa Press

La cantante asegura que nuevamente empezó a detectar un creciente odio en las calles hacia el colectivo. Por eso, defiende la necesidad de seguir movilizándose y de luchar por causas como esta en la que reconocer el derecho de las personas a amar libremente.

Como anécdota graciosa, durante una entrevista en el Orgullo de Madrid se le preguntó a Rozalén si había ligado, a lo que esta respondió que todo el mundo estaba ya emparejado. Y lo cierto es que a día de hoy la propia Rozalén tiene pareja.

Archivo - Rozalén / PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

Hasta donde se conoce actualmente, Rozalén tiene como pareja a Daniel Ayllón, y viven juntos en una zona rural a las afueras de Madrid. Dado que la cantante es muy activa en su defensa con el colectivo LGTBI hay quien suele confundir su orientación sexual.

Este es uno de esos casos en los que la redirección profesional ha cambiado por completo la figura a nivel social. Porque sí, como psicóloga podría haber seguido apoyando al colectivo LGTBI, pero el impacto de sus acciones como cantante tiene un alcance lógicamente mucho mayor.

Dicho esto, incluso si la vida profesional de María Rozalén la ha llevado a convertirse en una estrella de la música española, eso no quiere decir que haya dejado de lado todo lo que aprendió en la facultad. De hecho, forma parte esencial de quién es como persona.

En definitiva, Rozalén podría haber terminado dedicándose profesionalmente a la Psicología, que era el camino para el que se había formado. Sin embargo, la música terminó imponiéndose de una manera que ni ella misma esperaba. Y años después, sigue reconociendo con sorpresa lo que supone escuchar a miles de personas cantar unas canciones que algún día escribió sin saber hasta dónde podrían llevarla.