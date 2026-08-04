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La reflexión de Ana Obregón (71 años) sobre sus estudios: "Mi padre quería que estudiara una carrera y me quitara de la cabeza la interpretación. Por eso estudié Biología"

Ana Obregón ha explicado que su padre tuvo gran parte de la culpa de que terminara estudiando Biología.

Ana Obregón.

Ana Obregón. / El Periódico

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Álex Pareja

Álex Pareja

Ana Obregón ha explicado en varias ocasiones que su paso por la universidad no fue casual, sino una decisión muy marcada por su padre, que quería que cursara una carrera “seria” y dejara a un lado su vocación por la interpretación. Por eso acabó estudiando Biología en la Universidad Complutense de Madrid, una etapa que formó parte de su vida antes de dar el salto definitivo al mundo del espectáculo.

La presión familiar

La actriz y presentadora ha contado que desde joven tenía claro que quería dedicarse a la interpretación, pero en su casa la prioridad era que terminara una carrera universitaria antes de plantearse nada más. Su padre, Antonio García Fernández, quiso que dejara aparcada la idea de ser actriz y se centrara en unos estudios que le dieran una base sólida de aprendizaje.

Bajo esa presión, Ana se matriculó en Biología y terminó sus estudios, algo que ella misma ha relatado como una mezcla de obligación familiar y formación útil para el futuro. En algunas entrevistas ha explicado incluso que esa experiencia le dio disciplina y le permitió enfrentarse a la vida con otra mentalidad.

Ana Obregón defiende un ejercicio sin excesos y ha trabajado en movimientos inspirados en la danza.

Ana Obregón defiende un ejercicio sin excesos y ha trabajado en movimientos inspirados en la danza. / RTVE

Biología antes que intepretación

Obregón siempre ha defendido que su verdadera vocación era la interpretación, pero aceptó estudiar Biología porque su padre no quería ni oír hablar de una carrera artística al principio. De hecho, ella misma ha contado que en casa se valoraba mucho el esfuerzo académico y que lo primero siempre eran los estudios.

Tras licenciarse, eso sí, acabó orientando su vida hacia la televisión, el cine y la moda, campos en los que terminó convirtiéndose en una figura muy popular en España. Aun así, la etapa universitaria quedó como un capítulo importante de su vida, especialmente porque le sirvió para demostrar que podía completar una formación exigente aunque su sueño estuviera en otro sitio.

Lo que representó para ella

Aunque nunca ejerció como bióloga, la actriz ha dejado claro que esa formación no fue una pérdida de tiempo. Para ella, estudiar le dio herramientas, disciplina y una visión más amplia de la vida, a pesar de que su camino profesional tomó otro rumbo bien diferente.

Ana Obregón en 'Ana y los siete'

Ana Obregón en 'Ana y los siete' / RTVE

También es un recordatorio de que muchas trayectorias no son lineales. Ana estudió Biología, se preparó en interpretación más adelante y terminó construyendo una carrera muy conocida en televisión, cine y prensa rosa. En su caso, la universidad fue el puente entre lo que su familia esperaba y lo que ella realmente quería hacer.

Un padre muy influyente

La historia de Ana con Biología también está muy ligada a la figura de su padre. Según ha contado en más de una ocasión, él quería que su hija tuviera una carrera universitaria y que se quitara de la cabeza la interpretación, al menos en un primer momento.

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Esa visión marcó el rumbo de sus primeros años como adulta y explica por qué terminó cursando una licenciatura que, en principio, no formaba parte de sus planes iniciales. Sin embargo, lejos de abandonar su sueño, Ana siguió acercándose al mundo artístico una vez concluidos sus estudios, alcanzando el éxito.

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