La reflexión de Aitana Bonmatí (28 años) sobre sus estudios: "Soy deportista profesional, pero a la vez también estudio y me voy formando de cara al futuro"

Aitana Bonmatí se encuentra en el Olimpo del fútbol. Con un total de tres Balones de Oro a su nombre, la superestrella del F.C. Barcelona es toda una leyenda en activo. Pero a pesar de su impacto deportivo, ella no deja de pensar en su futuro y sus estudios.

Aitana Bonmatí ya prepara su vida después del fútbol

La posición de Aitana es clara: la vida profesional de un futbolista es corta. Cuando su trayectoria acabe (algo para lo que todavía deberían faltar bastantes años), quiere tener claro qué hará con su vida. Y ya se ha estado preparando para ello.

Por ejemplo, recientemente reveló que durante la temporada 2022/23, Aitana cursó un Máster en Gestión Deportiva Online en el Johan Cruyff Institute, lógicamente después de haber completado sus estudios en la universidad.

Aitana Bonmatí en el gimnasio tras la sesión de entrenamiento / FC BARCELONA

Para Aitana, ser futbolista no consiste únicamente en disfrutar del presente. También supone aprovechar los recursos, contactos y oportunidades que ofrece esta etapa para preparar todoo lo que vendrá después.

Lógicamente, que Aitana trabaje tanto en sus estudios para después de su trayectoria como futbolista no se debe solo a que se preocupe de su futuro. La futbolista se define como una persona ambiciosa, curiosa, y de ahí que siempre tenga la motivación para buscar algo nuevo.

La reacción de Aitana Bonmatí a los goles de Messi con Argentina / sport

Marketing, patrocinio, gestión y organización de eventos; todas estas áreas son algunas en las que Aitana Bonmatí se ha formado durante estos últimos años para que, una vez deje atrás su vida como futbolista, no tenga problema en encontrar una nueva ocupación.

De hecho, el propio agente de Aitana, Cristian Martín, defiende la lógica con la que trabaja Aitana; considera que en el momento en el que los futbolistas están en activo es cuando más deben aprovechar esa proximidad al funcionamiento de clubes, patrocinadores y demás.

Aitana Bonmatí: "Nos hemos consolidado como una selección fuerte" / sport

Dicho esto, no todos los negocios de futuro de Aitana van a florecer cuando su carrera llegue a su ocaso. En julio de 2024 lanzó AB Sunglasses, una marca de gafas de sol que gestiona con su familia. Pero esto no es todo.

Como estrella del mundo del deporte que es, Aitana cuenta con acuerdos de patrocinio con Adidas, EA Sports, Grupo Bimbo y Vueling mediante los que acaba generando más ingresos que con su propio salario de futbolista.

En definitiva, Aitana es uno de los ejemplos más claros de cómo algunos futbolistas entienden la posición de privilegio que ocupan. Sí, podrían limitarse a disfrutar del presente, pero utilizar esos años para construir la siguiente etapa de su vida es probablemente una de las decisiones más inteligentes que pueden tomar.