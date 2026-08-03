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La reflexión de Ainhi García tras su ruptura con Nico Williams: "Lo que el mar se lleva nunca fue para perderlo, sino para aprender a dejarlo ir"
La expareja compartió una publicación en Instagram, donde le envía un mensaje claro al futbolista del Athletic Club de Bilbao
Nico Williams está disfrutando de uno de sus mejores veranos después de conquistar la Copa del Mundo, el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium. El futbolista del Athletic Club de Bilbao fue de menos a más durante el Mundial, debido a que llegó ya entre algodones a la concentración. Sin embargo, fue clave en la final, pues fue el autor de la asistencia de gol a Ferran Torres. Una jugada que ya quedará para la historia.
Hace una semana, el futbolista del vasco estaba disfrutando de sus merecidas vacaciones en Marbella, según pudo saber el programa 'De lunes a Viernes', que captó al futbolista a bordo de un yate, rodeado de varias amigas y disfrutando de su tiempo libre.
Al instante, el periodista Javi Hoyos publicó un vídeo a través de TikTok, donde cuenta con más de 2,3 millones de visualizaciones, para contar que Nico había roto previamente con su novia, Ainhi García. "He podido hablar con gente muy cercana a la pareja que me comentan que han roto de buenas formas", confirmó.
"Me recalcan eso, que se tienen mucho cariño y que no ha habido nada extraño, ni infidelidades, ni terceras personas, ni nada de eso. Pero esta historia, pues parece que se ha acabado. La vida siempre da mil vueltas, pero por el momento están solteros ambos", comentó.
Después de varios días sin pronunciarse al respecto, Ainhi García ha decidido compartir una publicación en Instagram, donde le envía una clara indirecta al jugador del Athletic Club de Bilbao.
En una imagen se puede leer el siguiente mensaje: "Lo que el mar se lleva nunca fue para perderlo, sino para aprender a dejarlo ir".
También, compartió otro mensaje: "Bendito sea el mar que todo lo cura".
El periodista Hoyos comentó en TikTok que "el texto que ha compartido Ainhi García al final lo que refleja es que es una persona que ha roto una relación y, evidentemente, que la ha pasado mal con la ruptura porque era una persona a la que quería".
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