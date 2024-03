Así fue el reencuentro entre Manuel Díaz y su padre, Manuel Benítez (El Cordobés)

Manuel Díaz se ha sincerado por primera vez sobre la relación que mantiene con su padre, Manuel Benítez. El diestro ha comentado como es su relación actual, pero también como se elaboró el reencuentro con todos los medios de comunicación presentes. Un acercamiento padre e hijo, que se reveló de cara con la prensa, por esta intrahistoria.

"Es un ser humano maravilloso. Llenó el vacío que había generado en mi durante años, en unas solas horas. Lo peor es que yo sabía que era así y no me dejaban hacerlo", revelaba Manuel durante una entrevista en el programa 'De viernes' junto a su prometida, Virginia Troconis.

"Se fraguó con una coincidencia de la vida", comentaba el torero, quien revelaba todos los detalles sobre el acercamiento con su progenitor. "Surgió poder preguntar por su salud a una persona en común después de que tuviera el primer percance del corazón.

Estaba con una persona que me dijo 'tengo que llamarlo', y le dije, 'llámalo, que me lo voy a poner'. La llamada fue un poco más tarde de su separación. Dije '¿cómo está mi padre?', me dijeron que bien y poco más. Era lo único que necesitaba", revelaba el torero.

Por otro lado, Manuel confesó como fue el primer encuentro en el que quedó para comer con su padre, y la mujer de su padre. "Cuando le veo, yo era un niño pequeño. Eso de que dicen que las emociones no puedes controlarlas... tenía una cosa dentro que no había sentido en mi vida. Ese día caí malo con fiebre por la noche. Solo quería acurrucarme en él; no sé de dónde me salió pero no quería nada más".