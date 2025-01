"Reducida a cenizas": así ha quedado la casa de Paris Hilton en Los Ángeles

Esta semana, Los Ángeles, la ciudad californiana de Estados Unidos, se ha visto asolada por devastadores incendios. Las llamas se han abierto paso hasta múltiples urbanismos, erradicando casas enteras y obligando a decenas de familias a desplazarse hacia lugares más seguros, independientemente de su situación socioeconómica.

Incluso, la mismísima París Hilton, una de las celebridades más famosas del siglo XXI, se ha visto afectada por la crisis, ya que su casa quedó completamente destruida. A través de redes sociales, la modelo compartió una muestra en video de las pocas reminiscencias que quedó de su morada angelina, acompañada de un mensaje en donde se dirige a todos sus seguidores.

"En este dolor sé que soy increíblemente afortunada. Mis seres queridos, mis bebés y mis mascotas están a salvo. Eso es lo más importante, y me aferro a esa gratitud con todo lo que tengo. Y más que agradecida a todos los bomberos, socorristas y voluntarios que arriesgan sus vidas para luchar contra estos incendios", compartió.

"A todos los que me han enviado su amor, sus oraciones y su bondad: me han recordado que, incluso en las cenizas, todavía hay belleza en este mundo. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Y a todos los que están pasando por este dolor, sabed que no estáis solos. Estamos juntos en esto. Reconstruiremos, sanaremos y nos levantaremos más fuertes que antes", agregó.

Por último, concluyó: "Que esto os sirva de recordatorio para tener cerca a vuestros seres queridos. Aprecien los momentos. La vida puede cambiar en un instante, y lo que de verdad importa es el amor que compartimos. Envío todo mi amor a todos los que están sufriendo en estos momentos".