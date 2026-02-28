Si usas redes sociales en el trabajo, podrían despedirte: una sentencia lo confirma

Las redes sociales son uno de los principales entretenimientos de muchos españoles en el día a día, pero un uso excesivo de las mismas puede tener graves consecuencias. Por ejemplo, podría acabar con un despido avalado por una sentencia.

Una hora diaria en redes sociales durante el trabajo acabó en despido

Este es el caso de una trabajadora que ha ganado fuerza en los últimos días, pues su empresa justificó el despido en base a que había estado utilizando las redes sociales de forma excesiva durante la jornada laboral.

La empresa alegaba que la empleada dedicaba regularmente en torno a una hora de su jornada laboral para visitar redes como WhatsApp e Instagram. La trabajadora demandó a la empresa después de ello, pero la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se giró en su contra.

De este modo, el Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria determinó que el despido llevado a cabo por la empresa era procedente, remitiendo a una serie de motivos adicionales que aparecían en la carta de despido.

En el documento se reflejaba una falta de puntualidad habitual de la trabajadora, además de ausencias constantes de más de 10 minutos y lo que se trata de la principal causa de despido: el uso continuo del teléfono móvil durante la jornada laboral por motivos personales.

A lo largo de tres meses, la empresa determinó que la trabajadora había invertido específicamente 21 horas y 41 minutos de tiempo al uso de sus redes sociales. Y eso es teniendo en cuenta que el contrato establecía la prohibición de ello salvo motivos 'muy justificados'.

La trabajadora insistió por su parte en que anteriormente el uso del móvil había sido posible y que no había recibido advertencias formales, pero pese a ello el tribunal estimó que las argumentaciones de la empresa eran más que suficientes como para fundamentar el despido.

Está claro que es un caso que puede sentar un precedente en una era en la que las redes sociales se usan en prácticamente todo instante. Veremos qué supone esto para la justicia en futuras ocasiones.