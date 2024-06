Las redes sociales estallan contra Isaac Fouto tras su polémico comentario a Irene Junquera: "Vergüenza ajena"

Isaac Fouto vuelve a estar en el ojo del huracán tras otra polémica en directo. Si hace unos meses, el extremeño tuvo un fuerte encontronazo con Siro López en 'El partidazo' de la COPE por unos vídeos publicados por el Real Madrid, ahora las redes sociales han cargado contra el periodista deportivo tras un comentario desafortunado a Irene Junquera.

El comentarista Rubén Martín estaba retransmitiendo en directo desde Twitch junto a Fouto y la periodista deportiva, cuando esta dijo que iba a ir al baño y que iba a apagar la cámara. Tras esto, el extremeño le insistió en que se la llevara al baño "para ver todo lo que hace".

Un compañero que también estaba retransmitiendo en directo le preguntó si a él también se lo pediría, a lo que aseguró que no. "Un Rubiales de manual", le comentó tras su negativa.

Después de sus palabras, Isaac Fouto pidió discreción y aseguró que no quería problemas tras sus palabras: "No me metáis en líos".

Sin embargo, las redes sociales se han hecho eco del desafortunado comentario y los usuarios no han dudado en cargar contra él: "Qué vergüenza ajena", "Hay que ser degenerado", "Este señor es vergonzoso" o "Qué lamentable", entre otros.