Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroConvocatoria BarcelonaLesión Ferran TorresCristiano RonaldoOpen Australia hoyRafa JodarBrahimJulián ÁlvarezTer StegenPortero SenegalJoan PradellsHorario AlcarazBarça - Dubai Basketball horarioReal Madrid - Mónaco horarioReal Madrid - Mónaco alineacionesCruces Copa del ReyUFC 324Mercado de Fichajes hoyLey de SucesionesArbeloaHaciendaMaldini
instagramlinkedin

REDES

Las redes sociales podrían cambiar para siempre: así es la nueva ley de rectificación aprobada por el Gobierno

Pedro Sánchez anuncia en qué consiste y quiénes podrían verse implicados en futuros procesos legales

Pedro Sánchez en X

Pedro Sánchez en X

Ramón Baylos

Ramón Baylos

Las redes sociales son un ámbito en el que hay que extremar las precauciones en todos los sentidos. No solo en cuanto a la información que compartes en ellas, sino a la que otros publican sobre tu persona.

Algo especialmente relevante en la era de la desinformación, donde se pueden postear bulos sin que exista ningún tipo de repercusión al respecto. No obstante, esto podría cambiar dentro de poco gracias al nuevo Anteproyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros.

Esta última recibe el nombre de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación y, según Pedro Sánchez, su objetivo es el de "reforzar los derechos a la libertad de información y al honor, también en las redes sociales".

Esta Ley defenderá a aquellas personas cuya imagen pública se vea dañada en redes sociales a causa de la desinformación publicada por otra cuenta dentro de la plataforma. En este sentido, eso sí, han de cumplirse ciertos requisitos para que puedas hacer una reclamación formal.

En primer lugar, podrás exigir la rectificación de la información si la persona que la ha publicado posee al menos 100.000 seguidores en una red social o 200.000 acumulados entre varias a la vez.

Por otro lado, es importante tener en cuenta los plazos en los que podrás hacer la reclamación: tendrás 10 días si la información ha sido publicada por un medio y 20 en caso de que lo haya compartido una persona particular.

En caso de que aquellos que hayan publicado información errónea sobre ti se nieguen a rectificar, podrás pasar a la vía legal e interponer una demanda simple con el objetivo de que la situación se ponga en manos del poder judicial.

Por tanto, nos encontramos ante un movimiento que podría cambiar para siempre lo que podemos encontrar en redes sociales, aunque ahora solo queda esperar para comprobar si este Anteproyecto de Ley evoluciona para acabar instaurándose en nuestra sociedad de manera definitiva.

TEMAS

  1. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  2. Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
  3. Silvia Orriols sirve la polémica en redes por su comentario sobre el President Salvador Illa: 'Eres grosera y mala persona
  4. José Elías, multimillonario, revela lo que ya no hace: 'Es un fracaso asegurado
  5. Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
  6. Álvaro Morata y Alice Campello se separan: Última hora de la relación más tortuosa en el fútbol
  7. La trampa de la baliza V16 que incluso la DGT alerta y da la razón a los detractores: 'Visible a 1.000 metros, pero...
  8. Un jubilado es obligado a devolver 20.000 euros de su pensión por un error en la Seguridad Social

130 passatgers atrapats en un tren d’alta velocitat entre Girona i Figueres

130 passatgers atrapats en un tren d’alta velocitat entre Girona i Figueres

ESPECIAL MULTIMEDIA | FITUR SPORTS 2026

Murió a los 93 años y era de los diseñadores más ricos del mundo: esta era la fortuna de Valentino Garavani

Murió a los 93 años y era de los diseñadores más ricos del mundo: esta era la fortuna de Valentino Garavani

Las redes sociales podrían cambiar para siempre: así es la nueva ley de rectificación aprobada por el Gobierno

Las redes sociales podrían cambiar para siempre: así es la nueva ley de rectificación aprobada por el Gobierno

Revisa en tus cajones: esta moneda de 100 pesetas ahora tiene un valor de 400 euros

Revisa en tus cajones: esta moneda de 100 pesetas ahora tiene un valor de 400 euros

¿Cuánto cobra un Data Scientist o Científico de Datos en España? Salario medio y funciones en 2026

¿Cuánto cobra un Data Scientist o Científico de Datos en España? Salario medio y funciones en 2026

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros