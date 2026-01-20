REDES
Las redes sociales podrían cambiar para siempre: así es la nueva ley de rectificación aprobada por el Gobierno
Pedro Sánchez anuncia en qué consiste y quiénes podrían verse implicados en futuros procesos legales
Las redes sociales son un ámbito en el que hay que extremar las precauciones en todos los sentidos. No solo en cuanto a la información que compartes en ellas, sino a la que otros publican sobre tu persona.
Algo especialmente relevante en la era de la desinformación, donde se pueden postear bulos sin que exista ningún tipo de repercusión al respecto. No obstante, esto podría cambiar dentro de poco gracias al nuevo Anteproyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros.
Esta última recibe el nombre de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación y, según Pedro Sánchez, su objetivo es el de "reforzar los derechos a la libertad de información y al honor, también en las redes sociales".
Esta Ley defenderá a aquellas personas cuya imagen pública se vea dañada en redes sociales a causa de la desinformación publicada por otra cuenta dentro de la plataforma. En este sentido, eso sí, han de cumplirse ciertos requisitos para que puedas hacer una reclamación formal.
En primer lugar, podrás exigir la rectificación de la información si la persona que la ha publicado posee al menos 100.000 seguidores en una red social o 200.000 acumulados entre varias a la vez.
Por otro lado, es importante tener en cuenta los plazos en los que podrás hacer la reclamación: tendrás 10 días si la información ha sido publicada por un medio y 20 en caso de que lo haya compartido una persona particular.
En caso de que aquellos que hayan publicado información errónea sobre ti se nieguen a rectificar, podrás pasar a la vía legal e interponer una demanda simple con el objetivo de que la situación se ponga en manos del poder judicial.
Por tanto, nos encontramos ante un movimiento que podría cambiar para siempre lo que podemos encontrar en redes sociales, aunque ahora solo queda esperar para comprobar si este Anteproyecto de Ley evoluciona para acabar instaurándose en nuestra sociedad de manera definitiva.
