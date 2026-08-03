Las redes se rinden ante estos perros surfistas: "Me sorprende lo bien que lo hacen"

El surf no es solo cosa de humanos, y es que desde hace unos años, California acoge una de las competiciones más curiosas del mundo, un campeonato en el que los perros se convierten en los grandes protagonistas de las olas.

El pasado fin de semana, el Campeonato Mundial de Surf Canino celebró su décima edición en Pacifica, una localidad situada al norte de California, donde decenas de animales demostraron sus habilidades sobre una tabla.

La cita reunió a perros de diferentes razas y tamaños que se enfrentaron al reto de mantenerse sobre la tabla mientras sus dueños les ayudaban a encontrar la mejor ola para completar cada recorrido. Eso sí, siempre junto a sus chalecos salvavidas.

Perro surfeando / Instagram

Los jueces tuvieron en cuenta aspectos como el tiempo que cada perro conseguía mantenerse sobre la tabla, el tamaño de la ola que lograba recorrer y la seguridad con la que afrontaba cada momento sobre el agua.

Entre el público se encontraba Allan Liu, de 28 años, que aseguró estar sorprendido con lo que estaba viendo: "Me sorprende mucho lo bien que lo hacen. Tienen merchandising, tienen todo este sistema de apoyo. Todo el mundo los anima y el ambiente aquí es fantástico".

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Rusty, un pinscher miniatura que llegó a la competición con una historia muy especial. Su dueña, Sophia Sadlowski, lo puso por primera vez sobre una tabla cuando todavía era un cachorro para hacerle unas fotografías, pero descubrió que tenía una habilidad inesperada para el surf: "Y entonces... no quería bajarse. Caminé hacia la playa, lo puse en una ola y la surfeó".

Rusty participó en su primera competición cuando solo tenía cuatro meses y consiguió terminar en tercera posición, un resultado que animó a su dueña a seguir apostando por esta curiosa afición: "Tenía cuatro meses y quedó en tercer lugar. Así que hemos estado surfeando desde entonces. Nos enganchamos".

Dueño con su perro surfeando / Instagram

Otro de los perros que llamó la atención fue Iza, una bulldog francés de seis años procedente de Pleasanton que disputó su quinta edición del campeonato. Su dueño, David Fasoli, explicó que el surf forma parte de su rutina durante los meses de verano: "Surfeamos por toda la costa oeste. Lo hacemos durante todo el verano. Una vez al mes, durante todo el verano".

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Además del espectáculo deportivo, el evento también incluyó actividades de adopción de mascotas y recaudación de fondos para organizaciones de protección animal.