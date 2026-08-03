MASCOTAS
Las redes se rinden ante estos perros surfistas: "Me sorprende lo bien que lo hacen"
El campeonato mundial celebrado en Pacifica reunió a decenas de perros de diferentes razas
El surf no es solo cosa de humanos, y es que desde hace unos años, California acoge una de las competiciones más curiosas del mundo, un campeonato en el que los perros se convierten en los grandes protagonistas de las olas.
El pasado fin de semana, el Campeonato Mundial de Surf Canino celebró su décima edición en Pacifica, una localidad situada al norte de California, donde decenas de animales demostraron sus habilidades sobre una tabla.
La cita reunió a perros de diferentes razas y tamaños que se enfrentaron al reto de mantenerse sobre la tabla mientras sus dueños les ayudaban a encontrar la mejor ola para completar cada recorrido. Eso sí, siempre junto a sus chalecos salvavidas.
Los jueces tuvieron en cuenta aspectos como el tiempo que cada perro conseguía mantenerse sobre la tabla, el tamaño de la ola que lograba recorrer y la seguridad con la que afrontaba cada momento sobre el agua.
Entre el público se encontraba Allan Liu, de 28 años, que aseguró estar sorprendido con lo que estaba viendo: "Me sorprende mucho lo bien que lo hacen. Tienen merchandising, tienen todo este sistema de apoyo. Todo el mundo los anima y el ambiente aquí es fantástico".
Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Rusty, un pinscher miniatura que llegó a la competición con una historia muy especial. Su dueña, Sophia Sadlowski, lo puso por primera vez sobre una tabla cuando todavía era un cachorro para hacerle unas fotografías, pero descubrió que tenía una habilidad inesperada para el surf: "Y entonces... no quería bajarse. Caminé hacia la playa, lo puse en una ola y la surfeó".
Rusty participó en su primera competición cuando solo tenía cuatro meses y consiguió terminar en tercera posición, un resultado que animó a su dueña a seguir apostando por esta curiosa afición: "Tenía cuatro meses y quedó en tercer lugar. Así que hemos estado surfeando desde entonces. Nos enganchamos".
Otro de los perros que llamó la atención fue Iza, una bulldog francés de seis años procedente de Pleasanton que disputó su quinta edición del campeonato. Su dueño, David Fasoli, explicó que el surf forma parte de su rutina durante los meses de verano: "Surfeamos por toda la costa oeste. Lo hacemos durante todo el verano. Una vez al mes, durante todo el verano".
Además del espectáculo deportivo, el evento también incluyó actividades de adopción de mascotas y recaudación de fondos para organizaciones de protección animal.
- El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: 'Amar a alguien no debería limitar tu libertad
- Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
- Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: 'Me veo obligada a poner aquí el límite
- El gran cambio de la televisión ya tiene fecha: algunos canales podrían dejar de verse hasta que vuelvas a sintonizarlos
- Josep Pedrerol desvela la condición que puso para fichar por Mediaset: 'Si no, no hubiera aceptado
- La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores catalanes podrán decir adiós a una costumbre de toda la vida
- La Seguridad Social avisa a los jubilados: algunos podrán sumar hasta un 25% más a su pensión
- La Seguridad Social amplía la lista: estas son las 11 nuevas enfermedades que permiten jubilarse a los 56 años sin recortes