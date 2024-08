Las redes estallan contra TVE tras conocer cuánto cuesta el programa de 'Los Iglesias: Hermanos a la obra': "No tenéis vergüenza"

El pasado 9 de julio, TVE presentó 'Los Iglesias: Hermanos a la obra', su nueva apuesta para el prime time. En este, Chábeli y Julio Iglesias Jr. se encargan de llegar a cabo las reformas de algunos famosos como Isabel Preysler, Ana Obregón u Omar Montes, entre otras caras conocidas.

La idea de la cadena pública es "conocer de una manera diferente" tanto a los hijos de Julio Iglesias como a los celebrities que se someten a una reforma, ya que abrirán las puertas de sus casas.

Sin embargo, a un gran número de espectadores no les ha gustado el proyecto y aseguran que deberían de destinar el dinero público a otro tipo de acciones como rehabilitar casas abandonadas para alquiler social. Además, tras conocer el dineral que ha costado el programa, son muchos los que han estallado en redes sociales.

"Es de vergüenza ajena que con dinero público se pague a los Iglesias", "Quien haya contratado a los hermanos Iglesias en RTVE debe ser cesado. No se puede gastar dinero de nuestros impuestos en estos personajes", "Esto es una verdadera vergüenza", "Una televisión pública debería optar por contenidos de calidad no hacerle reformas a la mami o a personajes famosos" o "Un programa de ricos para ayudar a los ricos a reformar sus casa, no tenéis vergüenza", son algunos de los comentarios.

Quien haya contratado a los hermanos Iglesias en RTVE debe ser cesado. No se puede gastar dinero de nuestros impuestos en estos personajes — Pedro (@drocadu) July 30, 2024

Ésto es una verdadera vergüenza,que La televisión pública,con dinero público,le arreglemos la casa a la Obregón,y le paguemos unos fabulosos sueldos a los oficial@s de la construcción,los hermanos Iglesias. Y lo saben. — el tío visillo (@AntonioVal4691) July 30, 2024

@RTVE_Com es una vergüenza que se pague con dinero público programas como el de reformas de los hermanos Iglesias, una televisión pública debería optar por contenidos de calidad no hacerle reformas a la mami o a personajes famosos. Alguien debe pagar por esto — José Luis (@luis13_pp) July 30, 2024

Un programa de ricos para ayudar a los ricos a reformar sus casa, no tenéis vergüenza. — LaCarmela (@carmendondellas) July 29, 2024

El Portal de Transparencia de RTVE ha desvelado que el coste de los ocho episodios grabados ha sido de 1.957.319,88 euros. No solamente eso, y es que Chábeli se ha embolsado 28.000 de euros por episodio, y Julio Iglesias Jr., 13.000. Por lo tanto, solamente en la primera temporada la hija de Isabel Preysler ha conseguido 224.000 de euros y el cantante 104.000 euros.