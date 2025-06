Las redes estallan contra Ibai Llanos tras adelgazar tan rápido y él destapa toda la verdad

Ibai Llanos es el hombre de los retos. Después de convertirse en el mejor streamer español, el vasco decidió hace un año empezar con su cambio físico, pero, en esta ocasión, de verdad. Todo gracias a publicar un vídeo diciendo que si Porcinos llegaba a ganar la Kings World Cup iba a cumplir el reto con más 'likes' tuviese en los comentarios. Tras alzarse como campeón del torneo, Llanos se puso manos a la obra.

El creador vasco ha cumplido su palabra: ha bajado más de 52 kg en 365 días. Actualmente, pesa 99 kg. En el vídeo, expuso que "uno de mis sueños desde hace muchos años era pesar 100 kilos o menos, y por fin lo he cumplido".

A pesar de superar el reto con creces, Llanos es consciente de que puede tirarlo todo a la borda si no se sigue cuidando: "Puede ser peligroso. Sé lo que se sufre bajar de peso o tener obesidad mórbida y es complicado".

Después de enseñar su cambio físico, el creador de contenido recibió muchos mensajes de apoyo por todo lo que había logrado en tan poco tiempo. No obstante, algunos lo están acusando de haberse pinchado Ozempic, un medicamento usado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, con el objetivo de adelgazarse.

La respuesta de Ibai Llanos

Una usuaria defendió en X, anteriormente Twitter, al presidente de Porcinos tras leer las acusaciones: "Se puede perder peso llevando una dieta equilibrada y haciendo ejercicio. Yo he perdido 20 kg en 8 meses y no me he pinchado una mierda".

Llanos no se quedó callado y avisó que "no merece la pena discutir con nadie". Asimismo, lamentó que "la gente es feliz pensando esto y no les puedo cambiar su manera de pensar aunque entrenasen un mes conmigo".

No merece la pena discutir con nadie. Da igual los ejemplos que les pongas. La gente es feliz pensando esto y no les puedo cambiar su manera de pensar aunque entrenasen un mes conmigo. Déjales ser felices. — Ibai (@IbaiLlanos) June 29, 2025

Por otro lado, a la pregunta si se va a operar por la "carne sobrante", Llanos respondió que "no lo sé. La verdad es que es una putada porque es algo puramente estético pero creo que cambiaría mucho mi físico".

Uno de los motivos por el que no lo tiene claro es que "me dan pánico las operaciones así que creo que me quedo así jaja".