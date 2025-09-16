Las redes estallan tras conocer el último expulsado de 'MasterChef Celebrity': "Qué descaro"

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se estrenó en España en 2013, y se ha producido en más de cuarenta países. El jurado está compuesto por tres chefs reconocidos: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

En 2019, tras la marcha de Eva González como presentadora del programa, el jurado fue quién tomó el relevo y desde entonces, son los conductores del concurso culinario.

Hace dos semanas, las cocinas de 'MasterChef' encendieron los fogones para estrenar la décima edición de 'MasterChef Celebrity'.

Concursantes de la nueva temporada

Entre los celebrities que luchan por el premio final se encuentran actores como Alejo Sauras, Masi y Charo Reina; presentadores como Quique Torito, Mariló Montero, José Manuel Parada y Valeria Ros; y la colaboradora de televisión Rosa Benito.

Además, lucharán por el premio cantantes como Soraya Arnelas, Juanjo Bona y Necko Vidal. También otros famosos como el exfutbolista Miguel Torres, la rapera Mala Rodriguez, el humorista y actor David Amor, la periodista Valeria Vegas y el Ilusionista y mentalista Jorge Luengo.

Concursantes eliminados

Como es habitual, en cada programa hay un eliminado. El primero de la edición fue Necko Vidal, seguido de Soraya Arnelas. En el tercer episodio, emitido el lunes, Charo Reina tuvo que colgar el delantal, algo que dejó en shock tanto a sus compañeros como a los espectadores.

'MasterChef' publicó en redes sociales la decisión del jurado, y la audiencia no dudó en estallar: "Es injusto", "Cómo la habéis echado, qué descarado", "Se hace predecible saber quien se queda o se va según les conviene".