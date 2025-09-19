Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones

Diego González Rivas es uno de los mejores cirujanos del mundo. El coruñés es pionero en la cirugía toracoscópica asistida por vídeo con puerto único (Uniportal VATS), una técnica que permite realizar intervenciones pulmonares complejas a través de una sola incisión.

El doctor ha operado a más de 10.000 personas en 138 países con sus técnicas innovadoras que han revolucionado la cirugía torácica y permiten el alta hospitalaria en 24-48 horas tras la operación.

Hace unos días, el gallego participó en el pódcast 'Ac2ality' en el que trató diversos temas. Uno de los momentos que generó controversia fue cuando reveló a quién votó en las últimas elecciones generales.

Diego declaró que votó al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo: "Es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él y me parece un gran político. Hay que dar una oportunidad de cambio, más viendo todo lo que está pasando, lo que ha pasado. España necesita un cambio".

El coruñés explicó que no se posiciona políticamente: "Ni soy de derechas ni de izquierdas radical. Si un gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, pues oye, perfecto. Si un gobierno de derechas hace mala política, lo voy a criticar".

Rápidamente, el cirujano recibió un aluvión de críticas: "Me acabas de decepcionar", "Se me ha caído un mito", "No puedes votar a la derecha y luchar por lo público" o "Es de derechas 100%".

González Rivas decidió responder a los comentarios con una publicación en la red social X (antes Twitter): "Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie".

Sin embargo, tras estas palabras, ha continuado acumulando miles de críticas: "Que digas que quieres cambio y votes a Feijóo es para hacérselo mirar", "La incoherencia que ha mostrado es proporcional a la gran decepción que me produce su opinión", "Es contradictorio", "Has faltado al respeto a todos los gallegos" o "Qué decepción me he llevado".