Las redes estallan y acusan de "tongo" a Pasapalabra tras el histórico bote de Rosa Rodríguez

'Pasapalabra' vivió el jueves 5 de febrero uno de los días más importantes tras repartir el mayor bote de la historia del concurso: 2.716.000 euros. Sin embargo, también fue un día triste para muchos, ya que los espectadores se tuvieron que despedir de Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

Durante más de 300 programas, los jóvenes se han batido en duelo por el jugoso bote, convirtiéndose en el enfrentamiento más longevo de la historia del formato.

En una noche llena de emoción, sin saber quién lograría resolver 'El Rosco' sin ningún fallo, la argentina afincada desde niña en A Coruña se impuso. "Estoy en shock ahora mismo, no sé qué está pasando. Hay que soñar, juegas siempre con la intención de llegar a 25, pero esto es un sueño", declaró tras completar la prueba final.

El momento clave llegó cuando quedaban tres segundos y Roberto Leal formuló la última pregunta: "¿Cuál es el apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido MVP de la NFL por la agencia AP?". Rosa contestó correctamente, diciendo "Morrall", haciendo referencia a Earl Morrall.

No obstante, en redes sociales surgió rápidamente la polémica, con algunos usuarios asegurando que la concursante había dicho "Morel" en lugar de "Morrall", lo que ha generado dudas sobre la validez del acierto final

Los comentarios se han multiplicado en redes sociales y acusan al programa de tongo: "Que poco disimulado. Se nota que le chivaron la respuesta", "Vaya tongazo de 'Pasapalabra', ha dicho claramente Morel", "No me creo nada" o "Nadie se cree que supiera ese apellido".

Noticias relacionadas

Aun así, la polémica no ha impedido que la victoria de Rosa quede registrada como uno de los momentos más memorables de 'Pasapalabra'. Además de la emoción vivida, Antena 3 consiguió el 36,8% de share y 3.696.000 espectadores de media en audiencias.