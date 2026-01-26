Las redes entierran al propietario de la crepería más viral de Andorra por atacar el catalán: "Háblalo o emigra"

En los últimos meses se ha popularizado enormemente un pequeño establecimiento en el centro de Andorra la Vella gracias a la viralidad de las redes sociales. La razón no se encuentra en el tipo de comida que sirve, crepes, ni en la espectacularidad del local, pues es un pequeño comercio en un mar de opciones gastronómicas en la capital del 'país de los Pirineos'.

Su éxito se lo debe a su actitud ante los clientes, muy diferente a la que uno puede esperar cuando se dispone a gastarse el dinero en el negocio de otra persona: insultos, faltas de respeto y desconsideraciones de todo tipo. Sin embargo, a día de hoy el que acude al local de Ahmed Agharbi lo hace a sabiendas de que saldrá escaldado.

De hecho, el personaje que se ha creado ha tenido tanto éxito que las colas en la calle para conseguir una crep o una simple interacción con el empresario del dulce han provocado enfrentamientos de los clientes con otros comercios de alrededor.

Sin embargo, recientemente Agharbi se ha vuelto a viralizar tras aparecer en el pódcast del 'influencer' Wall Street Wolverine y expresar sus pensamientos fuera de su terreno habitual, donde alguna vez ha asegurado que el personaje le ha otorgado un éxito inaudito.

En primer lugar, es un firme defensor de la vida en Andorra y asegura que no lo cambiaría por ninguna ciudad española: "Yo Andorra no lo cambio. Es un país limpio y seguro. No hay 'amigos segarro' por las calles fumando marihuana y hachís. Que yo estuve en Barcelona y huele a hachís y marihuana por todos los lados", comentaba.

Catalanofobia

No obstante, la mayor polémica la ha generado al referirse a los clientes que le piden que les hable en catalán: "A mi no me hables en catalufo, háblame en espanyol", le espeta a quien intenta tratar con él. Incluso ha sido denunciado por la ONG en defensa de la lengua, Plataforma per la Llengua.

"No me gusta el catalán, estoy más cómodo hablando en castellano. No me gusta, lo he estudiado y lo hablo muy bien, pero no me gusta", apuntaba el hombre de las crepes en el pódcast, a la vez que denunciaba la existencia de la ley que obliga a saber hablar el único idioma oficial del país.

De hecho, en un pico de euforia durante la charla no dudaba en menospreciar el catalán sin tapujos por el hecho de que se obligue a aprenderlo si se pretende residir en Andorra: "¿Tienen que aprender a hablarlo en dos días? Si el catalán es supercomplicado. Es un idioma que no es ni idioma, es un dialecto. Qué idioma va a ser este...", apuntaba ante el rubor del entrevistador.

Por eso, muchos usuarios de las redes sociales se han puesto las manos en la cabeza al descubrir la forma de pensar del crepero viral de TikTok. En los comentarios de la publicación de Wall Street Wolverine ya se puede ver una muestra de lo que opinan de este señor los catalanohablantes: "Ojalá te deporten pronto", comenta uno, lo mismo que un segundo que le pide que "hable catalán o emigre".

Otros recuperan un vídeo antiguo en el que no tenía problemas en tratar con la gente en el idioma oficial: "Cuando recibió subvenciones del Govern d'Andorra para montar su negocio sí que hablaba catalán", señalan. Se trata de un documento de Servei de Joventut d'Andorra la Vella donde mostraba a jóvenes emprendedores del país y aparece Agharbi hablando un perfecto catalán sin problemas.

"No, no tienes derecho a hablar el idioma que te guste por trabajar en Andorra, tienes el deber de hablar el idioma del país, el catalán", comentan sobre uno de los comentarios durante la charla. "Es un tipo simpático pero si no se quiere adaptar y no respeta las costumbres... yo lo echaría. También puede ser simpático en Madrid. No lo digo con mala leche. Es de sentido común", reflexiona otro usuario.

En definitiva, mucha gente que no conocía al personaje, ni tampoco su negocio, lo ha descubierto gracias a la viralidad de sus clips en el mencionado pódcast. Pese a ello, no parece que vaya a ganar muchos clientes defensores del habla de la lengua catalana, al menos según se puede leer en las redes, aunque hasta el momento, las colas en su crepería siguen añadiendo adeptos.