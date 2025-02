Las redes enloquecen con el nuevo 'look' de Ibai Llanos

Ibai Llanos es uno de los influencers más grandes de toda España. El vasco lleva meses sumido en un importante cambio físico que le ha hecho perder más de 50 kg. Después de mucho tiempo enfocado en proyectos y en el crecimiento profesional, Ibai quiso centrarse en sí mismo y cuidar su salud.

Sin embargo, el creador de contenido ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con su última publicación. Después de muchísimos años, Ibai ha decidido afeitarse al completo para mostrar su rostro sin bello facial.

"Hoy voy a comprobar cómo sería mi cara después de tantos años y después de tantos meses de cambio físico. No me juzguen por lo que voy a hacer, no quiero ni un comentario", ha explicado Ibai al inicio del vídeo.

En la grabación, Ibai se aplica crema de afeitar y, tras cubrirse la cara con una toalla, muestra el resultado. "Que nadie diga nada. La que acabo de liar", señala. Sin embargo, parece que el afeitado no es real y se trata de un filtro. La cara no parece natural y, si se mira con más detalle, se observa cómo parte del rostro y la barbilla se difuminan.

🎥 || Ibai en su cuenta de Tiktok!



“Me he afeitado después de muchos años” pic.twitter.com/tCtvkm9bMu — Info Ibai (@INF0IBAI) February 17, 2025

Sin embargo, muchos usuarios no tienen claro si se trata de un montaje o no. La diversidad de opiniones es muy alta y se ha generado controversia. En todo caso, Ibai Llanos ha enloquecido a las redes sociales una vez más.