Las redes dictan sentencia tras el estreno de 'Tierra lejana' en Antena 3

Las telenovelas turcas son una parte muy importante del catálogo de Antena 3, aunque poco a poco vamos observando ciertos síntomas de desgaste: 'En tierra lejana', la última serie que se ha estrenado en la cadena, se ha conformado con un escueto 9,7% de share y apenas 1 millón de espectadores.

Después de haber visto el primer episodio de 'En tierra lejana' este domingo 15 de febrero de 2026, ¿qué opinan las redes de un drama turco que ha llegado para quedarse, relegando el nuevo episodio de 'Una nueva vida' al late night?

Esto opina el público sobre 'En tierra lejana', la nueva telenovela turca de Antena 3

La mayoría de espectadores coinciden en lo mismo: es una serie que engancha muy fácilmente, y aquellos que la llevan al día con la emisión original en Turquía, destacan que "la primera temporada es oro", como dice @Soryole en X.

Otros espectadores se sorprenden porque pensaban que no se iban a enganchar a otra telenovela, especialmente esta que pasará a emitirse los lunes y martes por la noche como relevo de 'Renacer', pero no ha sido así: "efectivamente me he enganchado a otra".

Aunque algunos se han sentido decepcionados con un primer episodio demasiado largo, podemos decir que la mayoría de comentarios son muy positivos y probablemente generen un buen boca a boca de cara a futuros episodios.

¿De qué trata 'En tierra lejana', la nueva serie turca de Antena 3?

Una mujer llega a la tierra natal de su difunto esposo con su cuerpo y su hijo, pero su poderosa familia le impide salir, lo que lleva a una batalla a medida que salen a la luz oscuros secretos.

'En tierra lejana' está protagonizada por Ozan Akbaba y Sinem Ünsal y es una de las series turcas más vistas de los últimos años en el mercado internacional. ¿Serás el próximo en engancharte?