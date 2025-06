Las redes no dan crédito con el nuevo ganador de 'Supervivientes': "Menudo tongazo"

Todo lo bueno llega a su fin. 'Supervivientes' vivió ayer la gran final. La emisión empezó con la llegada en helicóptero de los cuatro participantes: Escassi era el único finalista después de ganar la noria infernal, mientras Anita, Borja y Montoya llegaron a España como nominados.

La primera sorpresa de la noche fue cuando la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' quedó eliminada del concurso por decisión de la audiencia, a pesar de ser la gran favorita del programa de Telecinco desde que empezó.

Tras los últimos juegos de la edición, Escassi volvió a vencer a sus compañeros, y consiguió pasar a la siguiente ronda. Montoya y Borja estaban pendientes de un hilo, pero la suerte volvió a caer de cara para la pareja de Ana. De esta manera, Montoya quedó en tercer lugar, una decisión que celebró por todo lo alto Pelayo desde el plató de televisión.

El cara a cara fue entre Escassi y Borja, pero la espera para conocer el ganador no tardó mucho. Desde los estudios de Mediaset, Jorge Javier Vázquez anunció que "los espectadores han decidido con sus votos en la app de Mitele, que el ganador de 'Supervivientes 2025' sea ¡Borja González!".

Tras la final, el ganador reveló que "he intentado ser yo, no un personaje. Ser real, educado… Mantenerme en la supervivencia sin crear malos rollos ni nada. He sido buen superviviente, he sabido convivir, he dado todo en las pruebas y en todos lados, y creo que eso le ha gustado a la gente".

La decisión de la audiencia está generando mucha controversia en redes sociales. Los usuarios de X no dan crédito, ya que consideran que no ha sido el mejor concursante de la edición.

Varios usuarios lo consideran de 'tongazo':

