Las redes no se cortan tras el ansiado estreno de 'La familia de la tele': "¡Por Dios!"

Lo que parecía imposible se ha hecho realidad. 'La familia de la tele' se ha estrenado esta tarde en Televisión Española tras suspender en dos ocasiones el debut del nuevo formato de la cadena pública: la primera vez por el fallecimiento del papa Francisco y la segunda por el apagón eléctrico.

No obstante, hoy se está celebrando un gran desfile por Padro del Rey, pero no será hasta mañana que empezarán con el formato habitual. El programa estará presentado por María Patiño, Albizua e Inés Hernand, además Belén Esteban tendrá un rol clave como colaboradora especial. A lo que respecta al horario, 'La familia de la tele' se divide en dos tandas: de 15:50h a 16:50h y de 18:40h a 20:30h.

El estreno de 'La familia de la tele' ha empezado dentro de los platós de Padro del Rey, donde TVE ha reunido a ocho de sus colaboradores: Aitor Albizua, María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Inés Hernand, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García Cortés.

El objetivo que tenían era formar cuatro parejas para poder llegar a Torrespaña sin pagar transporte y cumpliendo las normas de la DGT.

A pesar de que la idea era, a priori, excelente, la ejecución no ha sido eficaz, ya que ha habido varios problemas de imagen y sonido que no han pasado por desapercibido entre los telespectadores del nuevo programa de TVE.

Algunos de los problemas que han tenido durante la emisión es que había colaboradores que no tenían el micrófono activado y también había interferencias que impedían escuchar en condiciones a los protagonistas de 'La familia de la tele'. Además, el alto volumen no dejaba oír lo que se iba comentando.

La realización del nuevo programa de la cadena pública está liderada por La Osa Producciones, la productora de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, creadores de programa tan exitosos como 'Sálvame', el 'Deluxe' y Ni que fuéramos shh', entre otros.

¿Cómo han reaccionado las redes?

El estreno no ha pasado desapercibida en redes sociales, concretamente en X: "Yo estaría llorando si me sale un arranque así después de quince días de preparativos", "El sonido, ¡Por Dios!", "Los analistas y críticos hablando de la improvisación y la cutrez de #ElGranDesfile cuando esa fue la esencia de Sálvame y sus momentos más históricos" o "Vaya mierda de transmisión de grafismos y de enfoques, no es nada atractivo".