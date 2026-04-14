Las redes se ceban con este soltero de 'La isla de las tentaciones' por su presentación: "Da hasta pena"

La décima edición de 'La isla de las tentaciones', programa presentado por Sandra Barneda, ya es una realidad. El reality show es uno de los pocos formatos que funcionan a nivel de audiencia en Telecinco. Por esta razón, la cadena televisiva no dudó un instante en mover ficha para anunciar que volverían antes de lo esperado.

A pesar de que fue una decisión arriesgada de Mediaset por un posible desgasto del formato por parte de la audiencia, los espectadores recibieron con los brazos abiertos la décima edición de 'La isla de las tentaciones'. El formato cosechó un 14,3% de cuota de pantalla y 1.226.000 espectadores de media.

El primer capítulo siempre es lo mismo. En primer lugar, presentaron a las parejas que participarán en esta décima edición: Luis y Julia, Álex y Ainhoa, José y Nerea, Atamán y Leila, y Christian y Mar.

Posteriormente, los solteros realizaron sus presentaciones habituales, dejando uno de los momentos más comentados de la primera entrega de la décima temporada de 'La isla de las tentaciones'.

Uno de los solteros es Carlos, opositor a bombero, quien se presentó como "soy Carlos, casi bombero, especialista en fuegos y apagarlos. ¿Alguna ardiendo por aquí?".

La reacción de las chicas fue todo un poema. Al instante, empezaron a responderle: "Pues no" o "Bueno o de la rabia". Estos fueron algunos de los comentarios.

La presentación de Carlos no pasó desapercibida en redes sociales, donde una cuenta de X, antes conocido como Twitter, compartió que fue la primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' que las novias se ríen de un tentador cuando se está presentando.

Noticias relacionadas

Un seguidor comentó que "da hasta pena el chico", otro apuntó: "Si vas a un programa de superficialidad máxima y tienes el mismo cuerpo que el capitán América antes del tratamiento... No esperes que te reciban con flores".