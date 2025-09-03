Las redes se ceban con María Pombo tras sus polémicas declaraciones sobre la lectura

Las 'liadas' de los 'influencers' en las redes sociales existen desde que se popularizó este término hace ya algunos años.

Quizás uno de los ejemplos más claros fue cuando Dulceida visitó África en 2018 y fue acusada de usar a niños para promocionar su marca de gafas de Sol y enmascararlo de acto benéfico: "Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos", aseguraba la catalana.

Ahora es otra 'celebrity' de internet quien ha protagonizado la última polémica en las redes: María Pombo. La madrileña publicó un vídeo en su perfil de TikTok en el que opinaba que la lectura está sobrevalorada y criticaba a aquellos que se sienten superiores por el hecho de estar habituados a leer.

La opinión de la joven llegó como respuesta a un comentario a otro vídeo en el que un seguidor le hacía un comentario sobre su librería: "es preciosísima. Pero si estuviera llena de libros que se han leído, lo sería mucho más. Ahora solo veo trastos", indicaba.

Así, Pombo no pudo abstenerse de dar su opinión al respecto: "Lo voy a decir: creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer", decía.

"A todos nos inculcaron la lectura en algún momento de nuestras vidas, y todos tuvimos que probar, pero hay a gente a la que le gusta y gente a la que no", continuaba la 'influencer' de 30 años. Como ejemplo usó a sus hermanas: "Tengo una que es también influencer y devora los libros; y, sin embargo, mi otra hermana, que es piloto, no se ha leído uno en su vida, yo creo", apuntaba.

Tras ello, las reacciones no se han hecho esperar y muchos han criticado su actitud anti-intelectual. Sin embargo, ha habido una de ellas que incluso la misma joven ha publicado en sus historias de Instagram por la intensidad de la crítica, con insultos como "paleta", en todas sus variantes.

Historia de Instagram de María Pombo. / Instagram

Lo curioso es que pocas horas después de estos mensajes, la cuenta que avasalló los mensajes directos de Pombo se ha eliminado y ha dejado de existir. Por eso, algunos piensan que solamente es una estrategia para seguir en boca de todos.

Otros han usado la ironía y han estado un poco más finos: "A Maria Pombo no le gusta tu tweet, pero no importa. Como no lee, ni lo verá", comenta una usuaria en X. "Leer aporta cultura, conocimiento y es entretenido. Además, cuando estás leyendo no estás viendo videos de María Pombo", dice otro.

Pese a los ataques, también hay gente que defiende la opinión expresada por la famosa y creen que es respetable que existan personas que no disfrutan de la lectura: "Soy lectora empedernida… Y creo que María Pombo tiene razón. Si no te gusta leer, pues no te gusta, tampoco hay que forzar a nadie… También la gente puede formarse a través de otras vías. Vivimos en una era con un amplio contenido audiovisual: películas, documentales, debates, etc.", dice una usuaria.

Otros comentan que "María Pombo lleva razón. Leer no te hace más culto, ni más inteligente, ni moralmente superior. Hay gente brillante y con gran cultura que no tiene la lectura como afición. Lo demás es postureo intelectual barato. Muchos van de supercultos por la vida porque leen novelas".

Sea como sea, está claro que Pombo ha conseguido ser uno de los nombres de lo que llevamos de mes y ha ganado visibilidad. La polémica siempre genera debate.