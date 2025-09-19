Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': "Incultura y sumisión"

La temporada pasada 'First dates' se convirtió en uno de los baluartes de Cuatro durante las noches y esta campaña llega con la misma intención, aunque con algunos cambios de rostro, como el de la ya excamarera Laura Boado, que deja paso a Lidia Santos.

El programa suele dejar perlas que se viralizan rápidamente por las redes sociales por diferentes motivos: alguna ocasión ha sido por los gustos sexuales de los comensales, otra por rifirrafes durante la cena o por cualquier diferencia entre las parejas.

Esta vez no ha tenido nada que ver con eso. En el programa del jueves por la noche se citaron dos jóvenes que querían encontrar su media naranja en la televisión y provenían de culturas distintas.

Por un lado, Hamza se presentaba con un chaval de origen árabe, mientras que su contraparte era Gisela, una chica de Badajoz que demostró no ser demasiado dicha en geografía al reconocer que no ubicaba Málaga y Almería, como le había retado el chico: "Sólo sé dónde están España y Portugal", se sinceraba.

Pese a que esta escena podría haber valido ya para aparecer en los medios, lo que vino después dejó en 'shock' a buena parte de la audiencia. En el momento de decidir si querían tener una segunda cita, Hamza aceptó de buena gana siempre que se cumplieran unos requisitos.

"Si en un futuro nos queremos casar, hay que cumplir unas condiciones: cambiarte al islam, ir más tapada y sobre todo, arrepentirte de lo que has hecho antes", indicaba antes de puntualizar que se refería a las "relaciones sexuales" previas de la chica.

Si la petición ya fue curiosa, la respuesta de Gisela superó todavía más las expectativas, al tratarse de una joven española sin aparentes conexiones con el islam: "Yo lo aceptaría. Pero en un futuro, si nos enamoramos. Sí", apuntaba.

Repercusión en redes sociales

Como es habitual el programa publicaba hace unas horas el clip en sus redes sociales y los comentarios contrarios a la decisión de Gisela y propuesta de Hamza acaparan la publicación: "La incultura y por consiguiente la sumisión", indica un seguidor.

Más de uno se cuestiona si de haber sido al revés el chico habría aceptado con la misma alegría que ella, algo que no ven posible: "Y él ¿cambiaría su religión por la de ella?... lo dudo", escriben. Entre otras peticiones hay una que se decepciona de que "blanqueen esto en la televisión".

Una usuaria analiza un poco más en profundidad el perfil de Gisela: "El problema es ella. Sus respuestas lo dicen todo!!! Tiene un gran trabajo interior que hacer como persona y como mujer, por que si no lo va a pasar jodid* en la vida y en las relaciones ni te cuento, como la pille un buen cabr**. Inteligencia emocional y amor propio", señala.

Sin embargo, entre comentarios de odio y demás, que son la mayoría, también hay quien no le da tanta importancia a esta cuestión: "Son Guapos ambos. Hace una bonita pareja. Solo tienen que ponerse de acuerdo", indica otro.