Las redes alucinan con el sorprendente tamaño real del pez abisal descubierto en Tenerife: "¿Es coña no?"

El pez del abismo que visitó la superficie a tan solo dos kilómetros de la costa de la isla de Tenerife ha sido una de las tendencias más comentadas durante esta semana. Las imágenes, que fueron captadas por un grupo de investigación marina profesional, permitían conocer a uno de los especímenes más extraños que se conocen en el reino subacuático, un individuo de rape abisal o 'diablo negro', un nombre que hace justicia al aspecto que tiene.

Por desgracia, el pez murió por causas que todavía se desconocen y se están investigando por los profesionales en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. Este avistamiento representa un gran descubrimiento en la comunidad científica, pues hasta el momento se habían podido observar ejemplares de esta especie, aunque hasta la superficie solamente habían llegado individuos muertos.

Esta podría ser la primera ocasión en la que un individuo se ha podido ver vivo en estas latitudes, según indican los propios investigadores en una entrevista para National Geographic España. Lo que muchos no se esperaban, a juzgar por el vídeo publicado donde se ve al rape abisal en el agua, todavía con vida, es su diminuto tamaño.

Este ejemplar en particular era una hembra adulta y suelen medir entre 20 y 30 centímetros de longitud, aunque también se han encontrado casos de ejemplares de hasta 50 centímetros. Los machos, en su lugar, miden diez veces menos que las hebras, siendo 2,8 centímetros la longitud del más grande encontrado hasta hoy. Como curiosidad, los machos se fusionan con las hembras durante la reproducción y pasan a compartir todos los sistemas y órganos vitales

Incredulidad en las redes por su tamaño

Una de las cuentas que republicó el vídeo original del equipo de investigación fue Ceciarmy, que cuenta con 4,3 millones de seguidores en Instagram y 1,4 millones en X. Ahora, el enmascarado también se ha hecho eco del nuevo vídeo en el que se muestra la perspectiva real del tamaño del pez en comparación con la mano humana y ha suscitado numerosos comentarios de seguidores sorprendidos.

"¿Es coña, no? En el video parecía más grande que un tiburón", escribe el comentario con más visualizaciones. Otro se pregunta cuántos dientes tiene esa mandíbula, algo que el vídeo responde con hasta 33 piezas en la parte inferior, mientras que otros se sienten engañados por haber pensado que se trataba de una especie más grande: "Emosido engañado", postean a la vez que publican el icónico meme.

Hay otros que simplemente mencionan "qué decepción", pues se esperaban que una especie con el aspecto aterrador como esta pudiera ser un poco más grande, seguramente influenciados por la escena de la película 'Buscando a Nemo' (2003), de Pixar. Finalmente, otras personas no se creen que el pez de la imagen sea real: "Ese es el que hicieron con la impresora 3D", aunque también se puede leer que "es un llavero, no me engañes", en referencia a su tamaño.