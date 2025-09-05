La red de Yoigo se apaga para siempre: qué cambia para los clientes

El mercado de las telecomunicaciones en España vive un momento histórico: la red móvil de Yoigo, operativa durante casi dos décadas, ha iniciado sus últimos días en activo. El apagado progresivo, gestionado por MásOrange tras la fusión de MásMóvil y Orange, responde a una estrategia de consolidación destinada a optimizar recursos, reducir duplicidades y mejorar la rentabilidad en un sector cada vez más competitivo.

Una decisión estratégica de ahorro millonario

El cierre de los nodos de Yoigo no es una sorpresa. La compañía lo considera un paso natural tras integrar ambas redes. El objetivo es claro: menos antenas, menos costes de mantenimiento, ahorro en alquiler de emplazamientos y reducción en pagos a proveedores.

Según los planes de MásOrange, la fusión generará sinergias superiores a 500 millones de euros anuales a partir de 2027. El apagón de Yoigo es clave para alcanzar esa meta. De hecho, en el primer semestre de 2025 la compañía ya reportó un ahorro de 230 millones de euros, con previsión de cerrar el ejercicio con unos 300 millones.

El ritmo del apagado: de 12.000 antenas a cero

A comienzos de 2025, Yoigo todavía mantenía 7.400 nodos activos, pero la desconexión se ha acelerado de forma notable:

Abril 2025: 6.300 nodos.

Agosto 2025: apenas 439 nodos activos.

Septiembre 2025: la red está a días de desaparecer por completo.

La mayoría de las antenas aún en funcionamiento se encuentran en la provincia de Barcelona y utilizan la banda de 1800 MHz, la misma que permitió a Yoigo convertirse en la primera operadora en lanzar 4G en España en 2013.

Impacto en los usuarios: transición transparente

Aunque el apagón pueda sonar drástico, los clientes de Yoigo, MásMóvil, Pepephone, Virgin Telco, Euskaltel y demás marcas del grupo no sufrirán cambios. Todos los servicios migran automáticamente a la red de Orange, que ofrece cobertura 4G al 99% de la población y 5G al 90%.

No es necesario cambiar la tarjeta SIM ni realizar ajustes en los dispositivos: la transición es totalmente transparente para el usuario.

Yoigo: un actor disruptivo en la historia de la telefonía móvil

La historia de Yoigo comenzó en el año 2000 con la obtención de licencias 3G, aunque no fue hasta 2006 cuando se lanzó al mercado. Con tarifas más bajas y una imagen fresca, se convirtió en la cuarta operadora nacional y en la primera en ofrecer 4G en España.

Su estrategia de precios agresivos obligó a Movistar, Vodafone y Orange a reaccionar, contribuyendo a democratizar el acceso a Internet móvil en el país. Sin embargo, su infraestructura siempre fue la más reducida frente a los gigantes del sector.

En 2016 fue adquirida por MásMóvil, y ahora, con la creación de MásOrange, su red queda obsoleta y sin utilidad estratégica.

Qué significa para el mercado

El apagado de Yoigo simboliza más que un ajuste técnico: marca el fin de una etapa caracterizada por la fragmentación y la competencia disruptiva. La tendencia actual apunta hacia la consolidación de infraestructuras, la reducción de costes y una mayor apuesta por redes de nueva generación como la 5G y, en un futuro, la 6G.

Aunque las antenas de Yoigo desaparezcan, la marca seguirá operando comercialmente bajo el paraguas de MásOrange. Para los usuarios, nada cambia; para la compañía, supone un salto hacia la eficiencia y la liberación de recursos destinados a inversiones de futuro.