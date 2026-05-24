Recuperan una vivienda ocupada con el contrato caducado y la Justicia aclara una duda habitual entre propietarios

La Justicia ha respaldado a varias herederas que reclamaban una vivienda ocupada por un inquilino cuyo contrato de alquiler ya había terminado.

La Audiencia Provincial de Málaga considera que no era necesario que todos los copropietarios actuaran conjuntamente para recuperar el inmueble, ya que en una comunidad hereditaria basta con que algunos herederos impulsen la reclamación si lo hacen en beneficio del conjunto.

La duda que los propietarios deberían de conocer

El fallo confirma así el desahucio y refuerza la idea de que la falta de unanimidad entre los propietarios no siempre impide defender los intereses comunes sobre una vivienda heredada.

Tras más de siete años de relación contractual, las herederas decidieron comunicar al arrendatario que no tenían intención de mantener el alquiler más allá de su vencimiento.

Tal y como recoge la sentencia del 28 de enero de 2026, el contrato se había firmado en noviembre de 2013 y fue prorrogándose con el paso del tiempo hasta que, en septiembre de 2021, se remitió un burofax notificando la voluntad de poner fin a nuevas prórrogas.

La también heredera del inmueble se vio en la obligación de desalojar forzosamente a su hermano / The Objective

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que este tipo de aviso debe trasladarse con un mínimo de cuatro meses de antelación para que tenga plena validez.

La defensa del inquilino se apoyó en una idea concreta: sostenía que las herederas que impulsaron el proceso no tenían legitimidad suficiente para reclamar por sí solas al existir más copropietarios del inmueble.

Sin embargo, esa interpretación no convenció a los tribunales. Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial concluyeron que la reclamación era válida y ratificaron el desahucio, dejando claro que la permanencia en la vivienda ya no tenía amparo legal.