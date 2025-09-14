¿Recuerdas este mueble de Ikea? Ahora es un lujo que pocos pueden permitirse

Lo que en los años 70 era una compra sencilla y económica en IKEA se ha convertido hoy en una inversión sorprendentemente valiosa. Un mueble que costaba apenas 37 euros en su lanzamiento hace unos meses se vendió por más de 2.300 euros en el mercado de segunda mano.

El protagonista de esta historia es la silla IMPALA, un diseño del sueco Gillis Lundgren que IKEA lanzó al mercado en 1972. En su época, era un mueble asequible y funcional, pensado para equipar hogares europeos de clase media sin comprometer el estilo. Su diseño simple pero elegante la convirtió rápidamente en un clásico dentro de los hogares de la época.

Sin embargo, más de cinco décadas después, esta silla ha pasado de ser un objeto cotidiano a convertirse en una pieza de culto para coleccionistas de muebles vintage.

Su popularidad ha crecido tanto que los ejemplares bien conservados alcanzan precios sorprendentes: según el portal de compraventa Selency, una silla IMPALA se vendió recientemente por 2.300 euros, demostrando que lo que antes era un mueble barato ahora se considera una inversión en diseño y nostalgia.

El caso de la IMPALA no es único: muchos de los muebles icónicos de IKEA de los años 70 y 80 están viviendo un renacimiento en el mercado de segunda mano, impulsados por el interés creciente en diseño retro, sostenibilidad y coleccionismo de piezas vintage.

Es decir, lo que alguna vez fue accesible para todos, hoy puede convertirse en un auténtico tesoro para quienes saben apreciarlo. Ikea ha demostrado en los últimos años que su apuesta por colaboraciones con diseñadores de renombre puede transformar productos cotidianos en piezas muy codiciadas.

Otros ejemplos incluyen la colección MARKERAD, diseñada por Virgil Abloh en 2019, y la serie VARMBLIXT de Sabine Marcelis en 2023. Estas colaboraciones no solo combinan diseño de vanguardia con la accesibilidad típica de Ikea, sino que también están despertando un gran interés entre coleccionistas.

Esto puede decirnos que algunos de los productos actuales podrían, con el tiempo, convertirse en los clásicos del futuro y alcanzar un valor muy superior al que tenían originalmente.