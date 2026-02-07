Ya hay más funcionarios que autónomos: El récord en la Administración Pública

Los empleados públicos son aquellos trabajadores que ejercen al servicio del interés general de los ciudadanos, y reciben una retribución económica de la Administración Pública.

En este sentido, los empleados públicos se pueden clasificar en personal funcionario de carrera, funcionario interno, personal laboral o personal eventual. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), España cerró el ejercicio de 2025 con un récord histórico de empleo público.

Desde 2017, el número de empleados públicos es ampliamente superior al de trabajadores autónomos. En la actualidad, hay 3,64 millones de trabajadores en las distintas administraciones.

Por otra parte, los autónomos alcanzan los 3,29 millones, una diferencia de 346.500 personas. Estas cifras eran muy diferentes a principios de siglo (2002-2008), cuando el número de autónomos superaba en casi 700.000 a los empleados públicos.

No obstante, la crisis financiera provocó un fuerte retroceso en el trabajo por cuenta propio. Desde entonces, el empleo público ha crecido cerca de un 18% en los últimos años.

Este mayor número de empleados públicos también impacta en las cuentas públicas del Estado. Actualmente, el gasto salarial de empleados públicos se acerca a los 180.000 millones de euros anuales.

A finales de 2025, los funcionarios recibieron un incremento del 2,5% de su salario. Además, también está previsto un aumento del 1,5% para principios de este año.

En este contexto, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aseguró que "la burocracia, las regulaciones, las cargas administrativas, los impuestos, las cotizaciones y el incremento de costes laborales está hundiendo a los autónomos empleadores".