La reconciliación más esperada por Marcus Rashford: regresa junto a su novia de la infancia

Marcus Rashford finalizará el próximo 30 de junio su préstamo con el FC Barcelona. El extremo inglés, propiedad del Manchester United, dará por concluído un 'segundo erasmus' fructífero y feliz. 'Rashy', como lo conocen en el vestuario, se ha adaptado a las mil maravillas en la Ciudad Condal y su rendimiento en el proyecto de Hansi Flick ha ido de menos a más. Su rendimiento ha ido 'in crescendo' a medida que han avanzado los partidos, aunque también se esperaba que explotara más de lo que lo hecho.

El futbolista del FC Barcelona llegó el verano pasado con el objetivo de reforzar la banda izquierda. No fue tarea fácil, ya que tuvo que esperar en Marbella a que el club le llamase. Tras Luis Díaz y Nico Williams, la tercera opción era Rashford y el inglés aterrizó, por primera vez, al fútbol español para demostrar que la llama de su talento todavía no se había apagado. 9 meses después, ha registrado 48 partidos, 14 goles y 14 asistencias. Nada mal para ser el primer año de adaptación y dejando un gol para el recuerdo en el pasado Clásico, tras un lanzamiento de falta ejemplar.

No obstante, el Barça, de la mano del United, tendrán que decidir si Rashford continúa o no en el equipo. El club inglés pide que el Barça pague la totalidad del traspaso y el club azulgrana estudia esperar a final de mercado para ejercer otra cesión. Por parte de Rashford, si fuera su decisión, continuaría en el equipo. No tiene ninguna duda, aunque le cueste vivir fuera de su hábitat natural, Manchester, donde tiene a sus amigos.

Equilibrio y estabilidad lejos del césped

Cuando un futbolista alcanza un gran nivel hay muchos factores detrás. Por ejemplo, está el cuidado físico, la alimentación y también la moral del jugador, en un contexto adecuado y favorable. Rashford está feliz en Barcelona, ha conectado con los jugadores del vestuario, como Roony, y sobre todo, su vida privada ha sido estable. El secreto de su equilibrio mental ha sido Lucia Loi, su actual pareja.

La relación entre Lucia y Rashford ha tenido varias etapas desde que se conocieron en la escuela en Manchester. Tras separarse en 2021, volvieron a estar juntos y se comprometieron en 2022, aunque la relación terminó un año después. Una relación de la infancia, que empezó en 2015 y duró ocho años.

Tras el ascenso de Marcus Rashford al primer equipo del Manchester United en 2016, el atacante tuvo un debut inmejorable al marcar un doblete. Después de aquella noche especial, celebró el momento jugando una partida de billar junto a Lucia. Más adelante, Lucia también estuvo apoyándolo desde las gradas durante el Mundial de Rusia 2018, donde siguió de cerca los partidos de la selección inglesa y acompañó al futbolista en uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.

Marcus Rashford of FC Barcelona shoot to goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Real Madrid C.F. at Spotify Camp Nou stadium on May 10, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 10/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras dejarlo, mantuvieron el contacto y recientemente han vuelto a surgir rumores de reconciliación, especialmente después de las publicaciones de Rashford tras el Clásico. Lucia Loi ha pasado mucho tiempo en Barcelona estos últimos meses. Entre las fotos aparecían paisajes, comida, entrenamientos, selfies y una imagen frente a la famosa Sagrada Familia. También llamó la atención la aparición de Saint, el mastín italiano (perro) de Rashford.

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En cuanto a su trayectoria profesional, Lucia ha estudiado publicidad, comunicación y gestión de marcas en la Universidad Metropolitana de Mánchester, donde terminó su formación con excelentes resultados académicos. Posteriormente desarrolló su carrera en sectores vinculados al marketing, los eventos y las relaciones públicas, trabajando como ejecutiva de cuentas en diferentes empresas. Veremos qué les depara el futuro...