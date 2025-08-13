¿Es recomendable practicar deporte en ayunas? Boticaria García te da la clave para perder grasa

Durante mucho tiempo, se ha recomendado practicar deporte sin desayunar porque, supuestamente, quema más grasa del organismo. Sin embargo, la farmacéutica y divulgadora Boticaría García lo tiene claro: la respuesta no es tan simple como parece.

En un vídeo que ha publicado recientemente en redes sociales, la especialista ha explicado que sí, existen estudios que indican que entrenar en ayunas favorece la quema de grasas. Y la teoría es sencilla de comprender: si los niveles de insulina y glucosa en sangre son bajos, el cuerpo recurre a los ácidos grasos.

El problema es que "no por entrenar en ayunas se pierde más peso". No está directamente relacionada esta variable con el ayuno: Boticaria menciona un estudio con mujeres jóvenes en el que se analizó durante cuatro semanas a un grupo de personas que hicieron cardio en ayunas y otras después de comer.

Desayunando antes de salir a correr. / Freepik.

Según expone la experta, todas seguían la misma dieta hipocalórica. Y el resultado fue llamativo: ambos grupos perdieron peso y grasa en la misma medida.

¿Qué quiere decir esto entonces? Que lo determinante a la hora de entrenar no es la hora ni el ayuno, sino el déficit calórico, ese parámetro que consiste en gastar más energía de la que consumes.

"Si la dieta se encuentra controlada, entrenar en ayunas o no es más una cuestión de preferencia que una necesidad".

¿Y qué opina Boticaria García del ayuno intermitente? Ese patrón de alimentación que combina horas de ingesta de alimentos con horas de ayuno no es una dieta, tan solo una forma de organizar las comidas para cumplir con objetivos como la pérdida de peso o regular algunas hormonas.

Sin embargo, la especialista y divulgadora señala que el ayuno intermitente sigue bajo estudio y no se conocen del todo ni sus beneficios ni sus desventajas.