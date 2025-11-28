Rechaza una herencia de 43.000€ y sigue viviendo en la calle: la historia más surrealista del año

¿Imaginas tener una herencia de 43.000 euros en el banco y negarte a cobrarla sin motivo aparente? Esta es justamente la historia de un hombre en Bruselas, el cual para colmo de la situación, resulta que no tiene hogar.

El dinero está a su nombre, pero no va a buscarlo

Fue hace ya un par de años, en 2023, que el hombre en cuestión fue hallado inconsciente. Sorprendentemente, entre sus posesiones se encontraba la abrumadora cantidad de 43.000 euros, la cual fue temporalmente confiscada.

Una vez que se confirmó que era el heredero legítimo de dicha suma, su abogado la ingresó en el banco simplemente a la espera de que el heredero la retirara. No obstante, el hombre jamás se ha llegado a interesar en hacerse con la suma.

El dinero de la herencia lleva así bloqueado desde 2024. Al parecer, cada vez que el abogado contacta con el hombre, este le dice que irá al día siguiente a buscar el dinero al banco. Sin embargo, el afectado en cuestión nunca llega a presentarse.

¿Cuál es la razón de que el hombre se niegue reiteradamente a recoger un dinero que le pertenece a todos los niveles legales? Pues no parece haber una explicación clara más allá de que, quizá, el heredero no está cómodo con la situación.

Según se expone, todo apunta a que tener que gestionar semejante suma de dinero parece intimidar al hombre, sobre todo dada su situación como persona que vive sin hogar. Por paradójico que suene, puede que en este caso el dinero represente más un problema que una solución.

¿Ocurre algo con ese dinero dado que el hereditario no va a buscarlo? Pues no. Dado que no lo ha rechazado, el dinero simplemente se encuentra bloqueado sin acceso ni por parte de terceros ni del estado. Solamente una vez muera el hombre el dinero podría pasar a pertenecer al estado en calidad de 'herencia vacante'.

Definitivamente se trata de una de las situaciones más surrealistas de este 2025, pero también pone de manifiesto una realidad: el dinero no siempre es la solución. Por las razones que sean, el afectado encuentra su vida mejor sin esa herencia que con ella.