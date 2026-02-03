La receta de Jordi Cruz para preparar un pollo asado jugoso: "Es una maravilla"

El pollo asado es uno de los platos más emblemáticos de España. Por ello, Jordi Cruz, chef del restaurante ABaC y jurado de MasterChef, compartió en su cuenta de TikTok la receta que siempre utiliza al preparar este plato, asegurando que queda jugoso y delicioso.

El primer paso consiste en acudir a la carnicería y pedir un pollo de 2 kg, asegurándose de que esté "muy limpio". En caso de que queden algunas plumas, recomienda eliminarlas por completo con un soplete. Tras comprobar que el pollo está en perfectas condiciones, hay que sazonarlo y aliñarlo con especias durante un mínimo de 12 horas.

A continuación, se hornea a 180 grados con las pechugas hacia abajo y con una ligera inclinación durante una hora. Pasado ese tiempo, se le da la vuelta, se añade el vino rancio y se hornea media hora más.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, el cocinero del ABaC señala que es fundamental recoger los jugos, ya que "serán oro para servir". Uno de los trucos es colocar la bandeja inclinada para que la grasa se desplace hacia un lado, según Cruz.

Mientras tanto, el cocinero catalán prepara unas patatas fritas para acompañar el plato. Indica que es importante cortarlas en bastones uniformes de un centímetro, remojarlas entre 20 y 30 minutos y secarlas muy bien.

La fritura se realiza en dos fases: una primera de cocción, con el aceite a baja temperatura a unos 160 grados, hasta que estén tiernas pero sin color, y una segunda para lograr el crujiente, subiendo el aceite a 180 grados.

Después, se escurre la grasa sobre papel absorbente y se sazona en proporción de 12 gramos de sal por kilo de patata frita.

Noticias relacionadas

Al sacar el pollo del horno, Cruz exclama: "¡Qué maravilla y qué fantasía!".